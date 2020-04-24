ВВС США предлагают этичным хакерам 50 тысяч долларов за взлом собственного спутника 🔊 Воспроизвести



На соревнование взломщиков, которое стартует 22 мая, уже открыта регистрация. Начнется конкурс с 48-часового квалификационного этапа, на котором отберут 10 команд для участия в финале. Финал конкурса будет состоять из двух заданий. Во время первого участники должны будут получить доступ к наземной инфраструктуре управления спутниками, а во втором взломать системы активного спутника. О каком именно аппарате идет речь, пока неизвестно.



По итогам конкурса все команды должны будут подготовить статьи с описанием методов взлома или решения задач первого финального испытания. Организаторы обещают выплатить командам-финалистам по 15 тысяч долларов, а трем лучшим командам по 50, 30 и 20 тысяч. Пентагон пообещал выплатить хакерам, которым удастся взломать военный спутник ВВС США значительную сумму денег. Выплата состоится в рамках конкурса Hack-A-Sat, о запуске которого сообщают организаторы, сообщает 9tv.co.il. На соревнование взломщиков, которое стартует 22 мая, уже открыта регистрация. Начнется конкурс с 48-часового квалификационного этапа, на котором отберут 10 команд для участия в финале. Финал конкурса будет состоять из двух заданий. Во время первого участники должны будут получить доступ к наземной инфраструктуре управления спутниками, а во втором взломать системы активного спутника. О каком именно аппарате идет речь, пока неизвестно.По итогам конкурса все команды должны будут подготовить статьи с описанием методов взлома или решения задач первого финального испытания. Организаторы обещают выплатить командам-финалистам по 15 тысяч долларов, а трем лучшим командам по 50, 30 и 20 тысяч. Обычно под словом хакер подразумевают злоумышленника, но существуют "этичные хакеры" — разработчики, исследующие и взламывающие программное обеспечения для того, чтобы помочь его создателям исправить уязвимости. Многие крупные компании поддерживают таких разработчиков, приглашая на специализированные конференции и конкурсы. Участвуя в них, хакеры получают награды и, как правило, объект взлома: к примеру, на конференции Pwn2Own 2019 года двое участников взломали бортовой компьютер электромобиля Tesla Model 3 и помимо денег получили сам автомобиль.



В 2016 году федеральные власти США провели первый подобный конкурс "Взломай Пентагон", в 2019 году ВВС США впервые предоставили исследователям в области информационной безопасности реальную боевую машину — истребитель F-15. В результате хакерам удалось найти критические уязвимости. Вскоре после этого военные объявили, что в 2020 году проведут аналогичный конкурс, но объектом для взлома впервые станет спутник. Категории: технологии Ключевые слова: спутник, хакер, этичный — статья прочитана 182 раза Комментарии