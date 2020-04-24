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В Одессе подожгли Свято-Успенский мужской монастырь
Кроме того, злоумышленники пытались поджечь несколько автомобилей, находящихся на территории монастыря.
Представители Одесской епархии УПЦ заявили, что злоумышленники подожгли территорию сразу в трех местах, что спровоцировало сильный пожар. Об этом, в пятницу, 24 апреля, сообщает КОРРЕСПОНДЕНТ со ссылкой на Odessa.online.
По данным СМИ, перед этим возле монастыря прогремел взрыв, а свидетели увидели сбегающего с места происшествия мужчину.
По предварительным оценкам, пламя распространилось на площади свыше 1,5 тысячи квадратных метров.
Стало известно, что пострадал архимандрит Владимир, который помогал пожарным тушить огонь и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.
Под утро пожар локализировали. Обстоятельства и точные причины - устанавливаются.
korrespondent.net
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: поджог, пострадавшие, монастырь, УПЦ
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