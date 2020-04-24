В Одессе подожгли Свято-Успенский мужской монастырь 🔊 Воспроизвести Фото: Odessa.Online Проживающие на территории монастыря видели убегающего человека



Кроме того, злоумышленники пытались поджечь несколько автомобилей, находящихся на территории монастыря.



Представители Одесской епархии УПЦ заявили, что злоумышленники подожгли территорию сразу в трех местах, что спровоцировало сильный пожар. Об этом, в пятницу, 24 апреля, сообщает



По данным СМИ, перед этим возле монастыря прогремел взрыв, а свидетели увидели сбегающего с места происшествия мужчину.



По предварительным оценкам, пламя распространилось на площади свыше 1,5 тысячи квадратных метров.







Стало известно, что пострадал архимандрит Владимир, который помогал пожарным тушить огонь и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.



Под утро пожар локализировали. Обстоятельства и точные причины - устанавливаются. Кроме того, злоумышленники пытались поджечь несколько автомобилей, находящихся на территории монастыря.Представители Одесской епархии УПЦ заявили, что злоумышленники подожгли территорию сразу в трех местах, что спровоцировало сильный пожар. Об этом, в пятницу, 24 апреля, сообщает КОРРЕСПОНДЕНТ со ссылкой на Odessa.online.По данным СМИ, перед этим возле монастыря прогремел взрыв, а свидетели увидели сбегающего с места происшествия мужчину.По предварительным оценкам, пламя распространилось на площади свыше 1,5 тысячи квадратных метров.Стало известно, что пострадал архимандрит Владимир, который помогал пожарным тушить огонь и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.Под утро пожар локализировали. Обстоятельства и точные причины - устанавливаются. korrespondent.net Категории: чп и криминал Ключевые слова: поджог, пострадавшие, монастырь, УПЦ География: Украина, Одесса — статья прочитана 369 раз Комментарии