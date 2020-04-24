План восстановления экономики ЕС должен быть соразмерен масштабу кризиса - Г. Науседа 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



План восстановления экономики Европы должен быть соразмерен масштабу вызванного COVID-19 кризиса, а финансовая помощь Евросоюза (ЕС) должны быть доступна незамедлительно, говорит литовский президент Гитанас Науседа.



Он сформулировал эту позицию в четверг на посвященной этому вопросу конференции Европейского совета, сообщило президентское ведомство.



В четверг в режиме видеосвязи председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель представили главам стран ЕС предложения в рамках плана восстановления экономики Европы и многолетней финансовой программы, с которыми руководители государств могут ознакомиться с 20 апреля.



Рассчитанная на семь лет многолетняя финансовая программа вместе с новым планом восстановления экономики Европы, как отмечает офис президента, должны стать "планом Маршалла" для ЕС, чтобы восстановить функционирование внутреннего рынка и гарантировать восстановление экономики после окончания кризиса из-за COVID-19. План восстановления экономики Европы должен быть соразмерен масштабу вызванного COVID-19 кризиса, а финансовая помощь Евросоюза (ЕС) должны быть доступна незамедлительно, говорит литовский президент Гитанас Науседа.Он сформулировал эту позицию в четверг на посвященной этому вопросу конференции Европейского совета, сообщило президентское ведомство.В четверг в режиме видеосвязи председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель представили главам стран ЕС предложения в рамках плана восстановления экономики Европы и многолетней финансовой программы, с которыми руководители государств могут ознакомиться с 20 апреля.Рассчитанная на семь лет многолетняя финансовая программа вместе с новым планом восстановления экономики Европы, как отмечает офис президента, должны стать "планом Маршалла" для ЕС, чтобы восстановить функционирование внутреннего рынка и гарантировать восстановление экономики после окончания кризиса из-за COVID-19. "Президент Литвы отметил, что план восстановления экономики Европы должен быть соразмерным масштабу кризиса, а средства поддержки – доступны незамедлительно. Глава страны подчеркнул необходимость обеспечения для всех государств-членов эффективной и быстрой доступности финансовых инструментов ЕС и предусмотренной финансовой помощи", - говорится в сообщении президентского ведомства.



Г. Науседа подчеркнул, что обсуждение предлагаемого нового инструмента – Европейского фонда восстановления – должно проходить одновременно с обсуждением многолетней финансовой программы. Президент выступил за увеличение финансирования политики сплочения, которая играет важную роль в укреплении систем здравоохранения и социальной защиты стран-членов, развития систем образования и бизнеса, а также за увеличение финансирования сельскохозяйственной политики и обеспечение равных конкурентных условий для всех фермеров ЕС.



Президент также призвал лидеров ЕС усилить внимание борьбе с дезинформацией и активно содействовать борьбе с пандемией в третьих странах, особенно в странах-участницах программы ЕС «Восточное партнерство», для которых европейская поддержка в настоящее время очень важна.



В ходе онлайн-саммита ЕС глава государства призвал уделить особое внимание и направить усилия на ускорение процесса закупок медицинского оборудования в ЕС, решение вопросов транзита товаров между странами-членами с целью обеспечения бесперебойного и эффективного транзита грузов. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: кризис, экономика, аналитика, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 189 раз Комментарии