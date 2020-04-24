Главная >> Новости >> экономика, политика, в Европе >> План восстановления экономики ЕС должен быть соразмерен масштабу кризиса - Г. Науседа

План восстановления экономики ЕС должен быть соразмерен масштабу кризиса - Г. Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа


План восстановления экономики Европы должен быть соразмерен масштабу вызванного COVID-19 кризиса, а финансовая помощь Евросоюза (ЕС) должны быть доступна незамедлительно, говорит литовский президент Гитанас Науседа.

Он сформулировал эту позицию в четверг на посвященной этому вопросу конференции Европейского совета, сообщило президентское ведомство.

В четверг в режиме видеосвязи председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель представили главам стран ЕС предложения в рамках плана восстановления экономики Европы и многолетней финансовой программы, с которыми руководители государств могут ознакомиться с 20 апреля.

Рассчитанная на семь лет многолетняя финансовая программа вместе с новым планом восстановления экономики Европы, как отмечает офис президента, должны стать "планом Маршалла" для ЕС, чтобы восстановить функционирование внутреннего рынка и гарантировать восстановление экономики после окончания кризиса из-за COVID-19.
"Президент Литвы отметил, что план восстановления экономики Европы должен быть соразмерным масштабу кризиса, а средства поддержки – доступны незамедлительно. Глава страны подчеркнул необходимость обеспечения для всех государств-членов эффективной и быстрой доступности финансовых инструментов ЕС и предусмотренной финансовой помощи", - говорится в сообщении президентского ведомства.

Г. Науседа подчеркнул, что обсуждение предлагаемого нового инструмента – Европейского фонда восстановления – должно проходить одновременно с обсуждением многолетней финансовой программы. Президент выступил за увеличение финансирования политики сплочения, которая играет важную роль в укреплении систем здравоохранения и социальной защиты стран-членов, развития систем образования и бизнеса, а также за увеличение финансирования сельскохозяйственной политики и обеспечение равных конкурентных условий для всех фермеров ЕС.

Президент также призвал лидеров ЕС усилить внимание борьбе с дезинформацией и активно содействовать борьбе с пандемией в третьих странах, особенно в странах-участницах программы ЕС «Восточное партнерство», для которых европейская поддержка в настоящее время очень важна.

В ходе онлайн-саммита ЕС глава государства призвал уделить особое внимание и направить усилия на ускорение процесса закупок медицинского оборудования в ЕС, решение вопросов транзита товаров между странами-членами с целью обеспечения бесперебойного и эффективного транзита грузов.
BNS
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: кризис, экономика, аналитика, контроль, карантин, распространение, коронавирус
статья прочитана 189 раз
добавлена сегодня, 24 апреля, 10:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка