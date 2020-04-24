Коронавирус в Литве. Утро 24 апреля 🔊 Воспроизвести



В Литве в четверг был подтверждён 40-й случай смерти от коронавируса, на восьмом десятке лет умер житель Кретинги, информировал Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



Пациент находился на лечении в Клайпедской университетской больнице.



Общее число случаев коронавируса в Литве - 1410, 430 человек выздоровели.



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В Литве подтверждено ещё 12 новых случаев коронавируса и общее их число достигло 1410, сообщил Минздрав в пятницу утром.



На сегодняшний день число смертей от коронавируса составило 40, 430 человек выздоровели, из них 91 медик.



В четверг проверена 7401 проба, общее число проверенных проб составляет 90,992 тыс.



Проверку проб на коронавирус проводили 12 лабораторий.



Остались непроверенными 2273 пробы. В Литве в четверг был подтверждён 40-й случай смерти от коронавируса, на восьмом десятке лет умер житель Кретинги, информировал Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).Пациент находился на лечении в Клайпедской университетской больнице.Общее число случаев коронавируса в Литве - 1410, 430 человек выздоровели.* * *В Литве подтверждено ещё 12 новых случаев коронавируса и общее их число достигло 1410, сообщил Минздрав в пятницу утром.На сегодняшний день число смертей от коронавируса составило 40, 430 человек выздоровели, из них 91 медик.В четверг проверена 7401 проба, общее число проверенных проб составляет 90,992 тыс.Проверку проб на коронавирус проводили 12 лабораторий.Остались непроверенными 2273 пробы.



С полуночи пятницы сняты введённые неделю назад ограничения на въезд в городок Неменчине Вильнюсского района и на выезд из него.



Отменить ограничения правительство решило в среду потому, что жители городка дисциплинированно соблюдают требования карантина, а инфекция COVID-19 распространилась только среди людей, связанных со швейным предприятием Vilnika и уже обуздана.



Неменчине стала очагом коронавируса - с 16 апреля здесь были введены ограничения на въезд и выезд.



Эти меры были введены после того, как вспышка коронавируса была установлена на предприятии Vilnika, вирус был установлен и у двух работников дома престарелых Senevita, у одного работника больницы поддерживающего лечения и длительного ухода в Неменчине.



Сейчас проводится массовая проверка жителей Неменчине на коронавирус.



По данным Национального центра общественного здоровья, на предприятии Vilnika установлено 87 случаев коронавируса.







* * *С полуночи пятницы сняты введённые неделю назад ограничения на въезд в городок Неменчине Вильнюсского района и на выезд из него.Отменить ограничения правительство решило в среду потому, что жители городка дисциплинированно соблюдают требования карантина, а инфекция COVID-19 распространилась только среди людей, связанных со швейным предприятием Vilnika и уже обуздана.Неменчине стала очагом коронавируса - с 16 апреля здесь были введены ограничения на въезд и выезд.Эти меры были введены после того, как вспышка коронавируса была установлена на предприятии Vilnika, вирус был установлен и у двух работников дома престарелых Senevita, у одного работника больницы поддерживающего лечения и длительного ухода в Неменчине.Сейчас проводится массовая проверка жителей Неменчине на коронавирус.По данным Национального центра общественного здоровья, на предприятии Vilnika установлено 87 случаев коронавируса. Инф. «Обзора», BNS Категории: здоровье, в странах Балтии, общество Ключевые слова: Литва, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие, Неменчине География: Литва — статья прочитана 287 раз Комментарии