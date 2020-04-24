Коронавирус в Литве. Утро 24 апреля

В Литве в четверг был подтверждён 40-й случай смерти от коронавируса, на восьмом десятке лет умер житель Кретинги, информировал Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
Пациент находился на лечении в Клайпедской университетской больнице.
Общее число случаев коронавируса в Литве - 1410, 430 человек выздоровели.
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В Литве подтверждено ещё 12 новых случаев коронавируса и общее их число достигло 1410, сообщил Минздрав в пятницу утром.
На сегодняшний день число смертей от коронавируса составило 40, 430 человек выздоровели, из них 91 медик.
В четверг проверена 7401 проба, общее число проверенных проб составляет 90,992 тыс.
Проверку проб на коронавирус проводили 12 лабораторий.
Остались непроверенными 2273 пробы.
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С полуночи пятницы сняты введённые неделю назад ограничения на въезд в городок Неменчине Вильнюсского района и на выезд из него.
Отменить ограничения правительство решило в среду потому, что жители городка дисциплинированно соблюдают требования карантина, а инфекция COVID-19 распространилась только среди людей, связанных со швейным предприятием Vilnika и уже обуздана.
Неменчине стала очагом коронавируса - с 16 апреля здесь были введены ограничения на въезд и выезд.
Эти меры были введены после того, как вспышка коронавируса была установлена на предприятии Vilnika, вирус был установлен и у двух работников дома престарелых Senevita, у одного работника больницы поддерживающего лечения и длительного ухода в Неменчине.
Сейчас проводится массовая проверка жителей Неменчине на коронавирус.
По данным Национального центра общественного здоровья, на предприятии Vilnika установлено 87 случаев коронавируса.
С полуночи пятницы сняты введённые неделю назад ограничения на въезд в городок Неменчине Вильнюсского района и на выезд из него.
Отменить ограничения правительство решило в среду потому, что жители городка дисциплинированно соблюдают требования карантина, а инфекция COVID-19 распространилась только среди людей, связанных со швейным предприятием Vilnika и уже обуздана.
Неменчине стала очагом коронавируса - с 16 апреля здесь были введены ограничения на въезд и выезд.
Эти меры были введены после того, как вспышка коронавируса была установлена на предприятии Vilnika, вирус был установлен и у двух работников дома престарелых Senevita, у одного работника больницы поддерживающего лечения и длительного ухода в Неменчине.
Сейчас проводится массовая проверка жителей Неменчине на коронавирус.
По данным Национального центра общественного здоровья, на предприятии Vilnika установлено 87 случаев коронавируса.