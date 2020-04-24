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Коронавирус в Литве. Утро 24 апреля



В Литве в четверг был подтверждён 40-й случай смерти от коронавируса, на восьмом десятке лет умер житель Кретинги, информировал Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Пациент находился на лечении в Клайпедской университетской больнице.

Общее число случаев коронавируса в Литве - 1410, 430 человек выздоровели.

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В Литве подтверждено ещё 12 новых случаев коронавируса и общее их число достигло 1410, сообщил Минздрав в пятницу утром.

На сегодняшний день число смертей от коронавируса составило 40, 430 человек выздоровели, из них 91 медик.

В четверг проверена 7401 проба, общее число проверенных проб составляет 90,992 тыс.

Проверку проб на коронавирус проводили 12 лабораторий.

Остались непроверенными 2273 пробы.
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С полуночи пятницы сняты введённые неделю назад ограничения на въезд в городок Неменчине Вильнюсского района и на выезд из него.

Отменить ограничения правительство решило в среду потому, что жители городка дисциплинированно соблюдают требования карантина, а инфекция COVID-19 распространилась только среди людей, связанных со швейным предприятием Vilnika и уже обуздана.

Неменчине стала очагом коронавируса - с 16 апреля здесь были введены ограничения на въезд и выезд.

Эти меры были введены после того, как вспышка коронавируса была установлена на предприятии Vilnika, вирус был установлен и у двух работников дома престарелых Senevita, у одного работника больницы поддерживающего лечения и длительного ухода в Неменчине.

Сейчас проводится массовая проверка жителей Неменчине на коронавирус.

По данным Национального центра общественного здоровья, на предприятии Vilnika установлено 87 случаев коронавируса.



Инф. «Обзора», BNS
Категории: здоровье, в странах Балтии, общество
Ключевые слова: Литва, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие, Неменчине
География: Литва
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добавлена сегодня, 24 апреля, 08:39

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