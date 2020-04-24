Defense News: Пентагон призвал Мексику открыть фабрики, чтобы спасти американскую оборонку 🔊 Воспроизвести Reuters



Закрытие мексиканских фабрик из-за эпидемии COVID-19 наносит ущерб военно-промышленному комплексу Америки, так как приводит к срыву поставок необходимых комплектующих. Вашингтон надеется, что Мехико поможет решить эту проблему, сообщает Defense News.



Закрытие фабрик в Мексике из-за пандемии коронавируса наносит ущерб оборонным предприятиям США. Поэтому Пентагон настоятельно призывает южного соседа возобновить работу крайне важных поставщиков, пишет Defense News.



Мексиканские власти не включили аэрокосмический и оборонительный сектор в список ключевых. Тем самым они нарушили цепочку поставок для американских предприятий, особенно для самолётостроительных компаний, отмечает издание. Закрытие фабрик в Мексике из-за пандемии коронавируса наносит ущерб оборонным предприятиям США. Поэтому Пентагон настоятельно призывает южного соседа возобновить работу крайне важных поставщиков, пишет Defense News.Мексиканские власти не включили аэрокосмический и оборонительный сектор в список ключевых. Тем самым они нарушили цепочку поставок для американских предприятий, особенно для самолётостроительных компаний, отмечает издание.



На недавней пресс-конференции заместитель министра обороны США по закупкам Эллен Лорд заявила, что обсудила существующую проблему с американским послом в Мексике. По её словам, она планировала написать письмо министру иностранных дел страны, чтобы попросить его возобновить работу поставщиков. «Эти компании особенно необходимы для производства наших самолётов», — пояснила чиновница.



Между тем в самих США из-за нового коронавируса и мер социального дистанцирования закрылась только небольшая часть поставщиков Пентагона. Но больше всего от эпидемии пострадала авиационная, кораблестроительная и космическая отрасли, подчеркнула Лорд.



В отчёте Комиссии по международной торговле США 2013 года отмечалось, что более десятка компаний, включая General Electric, Honeywell, Lockheed Martin и Eurocopter, открыли дочерние компании в Мексике. Всё это способствовало аэрокосмическому экспортному буму в латиноамериканской стране, поясняет издание.



По данным Мексиканской федерации аэрокосмической промышленности (FEMIA), её объём экспорта за последние 15 лет вырос с $1,3 млрд до $9,6 млрд. Среди прочего страна производит бортовую электронику, шасси и фюзеляжи. Она входит в десятку основных зарубежных поставщиков американского оборонного и космического комплекса.



Но коронавирус сдерживает рост аэрокосмической отрасли Мексики и негативно отражается на её экономике в целом. В этом месяце Министерство труда сообщило, что с середины марта страна потеряла более 346 тыс. рабочих мест из-за экономических последствий эпидемии, обращает внимание Defense News.



Оригинал новости ИноТВ В связи с эпидемией COVID-19 встал более широкий вопрос о зависимости Америки от глобальных цепочек поставок. Особенное внимание привлекает тот факт, что стране приходится полагаться на поставки ключевых медикаментов из Китая.На недавней пресс-конференции заместитель министра обороны США по закупкам Эллен Лорд заявила, что обсудила существующую проблему с американским послом в Мексике. По её словам, она планировала написать письмо министру иностранных дел страны, чтобы попросить его возобновить работу поставщиков. «Эти компании особенно необходимы для производства наших самолётов», — пояснила чиновница.Между тем в самих США из-за нового коронавируса и мер социального дистанцирования закрылась только небольшая часть поставщиков Пентагона. Но больше всего от эпидемии пострадала авиационная, кораблестроительная и космическая отрасли, подчеркнула Лорд.В отчёте Комиссии по международной торговле США 2013 года отмечалось, что более десятка компаний, включая General Electric, Honeywell, Lockheed Martin и Eurocopter, открыли дочерние компании в Мексике. Всё это способствовало аэрокосмическому экспортному буму в латиноамериканской стране, поясняет издание.По данным Мексиканской федерации аэрокосмической промышленности (FEMIA), её объём экспорта за последние 15 лет вырос с $1,3 млрд до $9,6 млрд. Среди прочего страна производит бортовую электронику, шасси и фюзеляжи. Она входит в десятку основных зарубежных поставщиков американского оборонного и космического комплекса.Но коронавирус сдерживает рост аэрокосмической отрасли Мексики и негативно отражается на её экономике в целом. В этом месяце Министерство труда сообщило, что с середины марта страна потеряла более 346 тыс. рабочих мест из-за экономических последствий эпидемии, обращает внимание Defense News. russian.rt.com Категории: экономика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, граница, Пентагон, контроль, Мексика, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 187 раз Комментарии