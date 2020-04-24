Суд в Чехии признал незаконными меры правительства против коронавируса 🔊 Воспроизвести Пустой Карлов мост в Праге



Решение о локдауне должно было приниматься не в качестве распоряжений Минздрава, а как закон о чрезвычайном положении, заявил суд в Праге, передает



Суд в Праге признал противозаконными действия правительства Чехии в рамках борьбы против распространения коронавируса SARS-CoV-2. Ограничительные меры должны были приниматься не в качестве экстренных распоряжений министерства здравоохранения, а в качестве закона о действиях в рамках чрезвычайного положения, заявили судьи в четверг, 23 апреля. Решение о локдауне должно было приниматься не в качестве распоряжений Минздрава, а как закон о чрезвычайном положении, заявил суд в Праге, передает DW Суд в Праге признал противозаконными действия правительства Чехии в рамках борьбы против распространения коронавируса SARS-CoV-2. Ограничительные меры должны были приниматься не в качестве экстренных распоряжений министерства здравоохранения, а в качестве закона о действиях в рамках чрезвычайного положения, заявили судьи в четверг, 23 апреля. В частности, речь идет о карантине для населения и о закрытии магазинов. Правительство Андрея Бабиша должно до 27 апреля исправить соответствующие нарушения, заявила представитель суда в интервью агентству dpa. Только после этого меры будут считаться вступившими в законную силу, указала она.



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Суд также отметил, что отдельные ведомства не имеют полномочий принимать решения подобного масштаба и даже в нынешней ситуации должны соблюдаться нормы правового государства. Решение суда было принято по иску адвоката и эксперта по праву в области здравоохранения, который счел распоряжения противоправными, хаотичными и неудовлетворительными.



Общее число случаев заражения коронавирусом в Чехии превышает 7 тысяч, от пневмонии COVID-19 в стране скончались 210 человек. dw.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: суд, закон, Чехия, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 224 раза Комментарии