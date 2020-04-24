В паллеативной больнице Трошкуная у сотрудника подтвердился COVID-19

Все вступившие в контакт с зараженным, были изолированы на две недели. Всем пациентам больницы сделали тесты на коронавирус. В паллеативном лечебно-медицинском учреждении Трошкуная в Аникщяйском районе подтвердился случай коронавируса, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Те, кто вступал в контакт с зараженным работником, были изолированы на 14 дней. Эпидемиологическое исследование продолжается.
В учреждении работают специалисты из Национального центра общественного здравоохранения (NVSC) и специалистов из регионального учреждения - республиканская больница Паневежиса (RPL).
Как сообщил министерству директор RPL Арвидас Скорупскас, план работы обсуждался с руководителем Аникщяйской больницы. Варианты госпитализации также были оценены. При необходимости пациенты будут переведены в клинику инфекционных заболеваний RPL.
Кроме того, дополнительные средства индивидуальной защиты будут переданы из государственного резерва. По данным Минздрава, в настоящее время в Трошкунайской больнице проходят лечение 18 пациентов. Им всем сделали тесты на COVID-19 - первые тесты были отрицательными. Повторное тестирование будет проведено в ближайшее время.
В Литве коронавирусом заболели почти 1400 человек, 39 умерли. В республике до 11 мая действует карантин. В республике были сделаны некоторые послабления для бизнеса при условии выполнения всех санитарно-эпидемиологических норм и условий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,4 миллиона случаев заражения, свыше 170 тысяч человек скончались.
Кроме того, дополнительные средства индивидуальной защиты будут переданы из государственного резерва. По данным Минздрава, в настоящее время в Трошкунайской больнице проходят лечение 18 пациентов. Им всем сделали тесты на COVID-19 - первые тесты были отрицательными. Повторное тестирование будет проведено в ближайшее время.
В Литве коронавирусом заболели почти 1400 человек, 39 умерли. В республике до 11 мая действует карантин. В республике были сделаны некоторые послабления для бизнеса при условии выполнения всех санитарно-эпидемиологических норм и условий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,4 миллиона случаев заражения, свыше 170 тысяч человек скончались.