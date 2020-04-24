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В паллеативной больнице Трошкуная у сотрудника подтвердился COVID-19



Все вступившие в контакт с зараженным, были изолированы на две недели. Всем пациентам больницы сделали тесты на коронавирус. В паллеативном лечебно-медицинском учреждении Трошкуная в Аникщяйском районе подтвердился случай коронавируса, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Те, кто вступал в контакт с зараженным работником, были изолированы на 14 дней. Эпидемиологическое исследование продолжается.

В учреждении работают специалисты из Национального центра общественного здравоохранения (NVSC) и специалистов из регионального учреждения - республиканская больница Паневежиса (RPL).
Как сообщил министерству директор RPL Арвидас Скорупскас, план работы обсуждался с руководителем Аникщяйской больницы. Варианты госпитализации также были оценены. При необходимости пациенты будут переведены в клинику инфекционных заболеваний RPL.

Кроме того, дополнительные средства индивидуальной защиты будут переданы из государственного резерва. По данным Минздрава, в настоящее время в Трошкунайской больнице проходят лечение 18 пациентов. Им всем сделали тесты на COVID-19 - первые тесты были отрицательными. Повторное тестирование будет проведено в ближайшее время.

В Литве коронавирусом заболели почти 1400 человек, 39 умерли. В республике до 11 мая действует карантин. В республике были сделаны некоторые послабления для бизнеса при условии выполнения всех санитарно-эпидемиологических норм и условий.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,4 миллиона случаев заражения, свыше 170 тысяч человек скончались.

lt.sputniknews.ru
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 24 апреля, 09:20

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