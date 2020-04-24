Прокуратура начала расследование ситуации в клайпедском хосписе 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Klaipėdos Hospisas



Предполагается, что в медучреждении могли быть нарушены правила борьбы с эпидемиями или инфекционными заболеваниями. Клайпедская окружная прокуратура начала досудебное расследование в связи с ситуацией в клайпедском частном хосписе, где коронавирусом заболели десять сотрудников и почти все пациенты. Об этом сообщает



Предполагается, что в медучреждении могли быть нарушены правила борьбы с эпидемиями или инфекционными заболеваниями. Возможно, незаконно осуществлялась экономическая, коммерческая, финансовая или профессиональная деятельность. Предполагается, что в медучреждении могли быть нарушены правила борьбы с эпидемиями или инфекционными заболеваниями. Клайпедская окружная прокуратура начала досудебное расследование в связи с ситуацией в клайпедском частном хосписе, где коронавирусом заболели десять сотрудников и почти все пациенты. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовской прокуратуры.Предполагается, что в медучреждении могли быть нарушены правила борьбы с эпидемиями или инфекционными заболеваниями. Возможно, незаконно осуществлялась экономическая, коммерческая, финансовая или профессиональная деятельность. "Было принято решение начать досудебное расследование после того, как клайпедский департамент Национального центра общественного здравоохранения (NVSC) получил от Центра паллиативной помощи и семейного здоровья акт о проверке от 19 апреля 2020 года", – говорится в сообщении.



Досудебное расследование проведут сотрудники Службы специальных расследований и Службы расследований финансовых преступлений, оно будет возглавляться прокурорами Отдела расследований организованной преступности и коррупции Клайпедской окружной прокуратуры.



Ситуация в клайпедском хосписе



В частном клайпедском хосписе коронавирусом заразились десять работников и 33 пациента из 38, есть жертвы. По словам местных специалистов, из-за ситуации с COVID-19 медики боятся работать в медучреждении и найти персонал практически невозможно. Также сообщалось, что в хосписе нет одноразовых комбинезонов, защитных очков и бахил. В связи с этим Минздраву Литвы предложили выделить их из государственного резерва. Мэрия же обязалась предоставить учреждению респираторы и перчатки.



Как выяснилось, что у хосписа было разрешение только на одно койко-место. После этого мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас решил обратиться в прокуратуру.



В Литве до 11 мая действует карантин, правительство сделало некоторые послабления для бизнеса при условии выполнения всех санитарно-эпидемиологических норм и условий. В стране насчитывается почти 1400 заболевших, 38 пациентов скончались.



Ранее сообщалось, что в Литве коронавирус диагностировали у 220 медиков, из них 51 человек выздоровел. Около 1200 медицинских работников находятся в самоизоляции. По последним данным, в 56 лечебных учреждениях страны выявлен коронавирус. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: прокуратура, контроль, умершие, карантин, хоспис, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 203 раза Комментарии