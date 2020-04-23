На швейном предприятии в Неменчине – 87 случаев коронавируса, говорит НЦОЗ 🔊 Воспроизвести



На швейном предприятии Vilnika в городке Неменчине Вильнюсского района на сегодняшний день установлено 87 случаев коронавируса и 349 контактных лиц, говорит директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.



"У нас зарегистрировано 87 случаев и на сегодняшний день 349 лиц, у которых был контакт (...) Последние случаи зарегистрированы позавчера - 21 апреля", - сказала специалист на пресс-конференции в четверг.



По ее словам, самое большое беспокойство у специалистов НЦОЗ вызывает ситуация с деревней Кабишкес, что недалеко от Неменчине.



"Там живёт немалая часть лиц, у которых был контакт, зарегистрированы и не связанные с ними случаи, проживающие на этой территории", - сказала Р. Лингене. На швейном предприятии Vilnika в городке Неменчине Вильнюсского района на сегодняшний день установлено 87 случаев коронавируса и 349 контактных лиц, говорит директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене."У нас зарегистрировано 87 случаев и на сегодняшний день 349 лиц, у которых был контакт (...) Последние случаи зарегистрированы позавчера - 21 апреля", - сказала специалист на пресс-конференции в четверг.По ее словам, самое большое беспокойство у специалистов НЦОЗ вызывает ситуация с деревней Кабишкес, что недалеко от Неменчине."Там живёт немалая часть лиц, у которых был контакт, зарегистрированы и не связанные с ними случаи, проживающие на этой территории", - сказала Р. Лингене. Она также сказала, что в Неменчине на коронавирус проверено 2325 человек, из них было 28 положительных тестов.



"Из них 26 связаны с Vilnika, с одним человеком ещё не удалось связаться, один не связан", - сказала Р. Лингене.



Неменчине стала очагом коронавируса - неделю назад здесь были введены ограничения на въезд и выезд.



Эти меры были введены после того, как вспышка коронавируса была установлена на предприятии Vilnika, вирус был установлен и у двух работников дома престарелых Senevita, у одного работника больницы поддерживающего лечения и длительного ухода в Неменчине.



Ограничения передвижения в Неменчине будут сняты в 24 часа пятницы.



Отменить ограничения правительство решило потому, что жители городка дисциплинированно соблюдают требования карантина, а инфекция COVID-19 распространилась только среди людей, связанных с предприятием Vilnika и уже обуздана. Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие, Неменчине География: Литва — статья прочитана 103 раза Комментарии