На главном стадионе Литвы – новое покрытие 🔊 Воспроизвести Фото: lff.lt







На стадионе Литовской федерации футбола (ЛФФ), где играет национальная сборная, начались работы по замене игрового покрытия.



«В планах на этот год работы по замене покрытия были названы как работы первостепенной важности. Мы заранее договорились с иностранными специалистами о дате, когда они смогут приступить к работе. В то время не было и разговоров о пандемии, поэтому сейчас мы так рады, что в этот трудный период выход был найден. Я хотел бы поблагодарить правительство и министерства, которые в порядке исключения разрешили иностранным специалистам въехать в нашу страну. На протяжении всего карантина сотрудники ЛФФ работают дистанционно, поэтому специалисты из-за рубежа будут изолированы и будут находиться во время карантина на первом этаже помещения стадиона ЛФФ», - сказал генеральный секретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс. «В планах на этот год работы по замене покрытия были названы как работы первостепенной важности. Мы заранее договорились с иностранными специалистами о дате, когда они смогут приступить к работе. В то время не было и разговоров о пандемии, поэтому сейчас мы так рады, что в этот трудный период выход был найден. Я хотел бы поблагодарить правительство и министерства, которые в порядке исключения разрешили иностранным специалистам въехать в нашу страну. На протяжении всего карантина сотрудники ЛФФ работают дистанционно, поэтому специалисты из-за рубежа будут изолированы и будут находиться во время карантина на первом этаже помещения стадиона ЛФФ», - сказал генеральный секретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс. Он сказал, что процесс замены покрытия был неизбежен. «Действующий сертификат покрытия, выданный в 2015 году, истек, поэтому у нас не было иного выхода. Нынешнее покрытие подходит для матчей местных чемпионатов, но не соответствует международным требованиям, а это означает, что национальная команда и клубы, участвующие в европейских отборочных матчах, не смогут играть на таком поле. Новое покрытие будет соответствовать всем требованиям FIFA Quality Pro, и мы надеемся, что на этом покрытии футболисты будут чувствовать себя ещё лучше», - сказал генеральный секретарь ЛФФ.



«После того, как мы заменим покрытие на стадионе LFF, планируем обновить покрытие также на базе национальных молодёжных команд в Каунасе и уделить внимание футбольной провинции. Мы уже договорились с представителями самоуправлений Кретинги, Науйойи Акмяне и Каунасского района о возможностях поменять покрытие футбольных стадионов в этих регионах, - говорит Э.Станкявичюс. - Работы по замене покрытия финансируются из бюджета ЛФФ, поэтому мы хотим внести свой вклад в развитие стадионов во всех округах. В соответствии с специальной стратегией покрытий на футбольных стадионах, утверждённой в прошлом году, в течение трёх лет мы предоставим двенадцать полноразмерных покрытий для десяти округов. Мы прекрасно понимаем сложившуюся ныне ситуацию, когда из-за пандемии приостановлены все матчи, и хотим максимально ее использовать». Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, стадион, ЛФФ, покрытие — статья прочитана 182 раза Комментарии