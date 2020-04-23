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В больницах Литвы находится 137 пациентов с коронавирусом, в реанимации – 18
В больницах Литвы находится 137 пациентов с коронавирусом, 18 из них - в реанимации.
"Госпитализировано 137 пациентов, в том числе на вентилировании восемь, с кислородными масками - 33, в реанимации находится 18", - сказала на пресс-конференции в четверг директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.
В стране зарегистрировано 1398 случаев коронавируса, 39 смертей от него, 399 человек выздоровели.
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Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига говорит, что от намерения проверить на коронавирус всех медицинских работников без разбора пришлось отказаться, так как часть их работает из дома и не сталкивается с риском заразиться.
Так А. Верига прокомментировал на пресс-конференции вступившие в силу на этой неделе свои собственные распоряжения о том, что отказываются от массового тестирования медиков, а также от положения о том, что они должны тестироваться повторно, спустя семь дней после первого теста.
По его словам, медики по-прежнему остаются одной из наиболее интенсивно тестируемых групп, но сначала тестируются те, кто сталкивается с опасностью коронавируса непосредственно. Он сказал, что массовое тестирование медиков проводится в больницах по длительному уходу, в домах престарелых.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: здоровье, чп и криминал
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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