Гостиницы и туризм Литвы восстановятся только через год 🔊 Воспроизвести



Для снижения последствий кризиса с коронавирусом в гостиничном и туристических секторах Литвы требуется предназначенный именно им план помощи государств. По словам главы ассоциации, этот бизнес сможет восстановиться только через год.



"Мы должны думать о полностью отдельном плане мер для гостиниц и ресторанов, и как потом выйти из этой ситуации", – заявила в четверг в сейме на дискуссии глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Литвы Эвалда Шишкаускене.



"Гостиниц и туроператоры не восстановятся еще каких восемь месяцев или год – восстановятся лишь после того, когда возобновятся полеты", – сказала Э. Шишкаускене.



Она отмечает, что сейчас бизнес могут спасти лишь субсидии, которые могли бы достигать хотя бы оборот одного месяца 2019 года. Для снижения последствий кризиса с коронавирусом в гостиничном и туристических секторах Литвы требуется предназначенный именно им план помощи государств. По словам главы ассоциации, этот бизнес сможет восстановиться только через год."Мы должны думать о полностью отдельном плане мер для гостиниц и ресторанов, и как потом выйти из этой ситуации", – заявила в четверг в сейме на дискуссии глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Литвы Эвалда Шишкаускене."Гостиниц и туроператоры не восстановятся еще каких восемь месяцев или год – восстановятся лишь после того, когда возобновятся полеты", – сказала Э. Шишкаускене.Она отмечает, что сейчас бизнес могут спасти лишь субсидии, которые могли бы достигать хотя бы оборот одного месяца 2019 года. "За счет этого бизнес мог бы заплатить и зарплаты работников, и плату за коммунальные услуги, которые вскоре начнут пробуксовывать и составляют около 7%, а также осуществить прочие расчеты и остались бы средства для сохранения бизнеса", – сказала Э. Шишкаускене.



По ее данным, сейчас в компаниях туристического и гостиничного сектора в Литве работают около 54 тыс. человек.



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В Литве по причине карантина не работают около 200 тыс. работников – более одной шестой всех наемных и самостоятельно работающих людей, заявил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис. По его словам, это люди, которые находятся на бюллетене, в самоизоляции или в простое.



"В данный момент через свои средства, которыми пользуются как работники, так и бизнес, мы видим около 200 тыс. работников, которые распределены по различным мерам и находятся в определенном нерабочем режиме", – сказал Л. Кукурайтис в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.



Министр утверждает, что 200 тыс. – это большая цифра, однако, по его словам, хорошо то, что сравнительно небольшое число людей обращаются за получением статуса безработного.



"Можно по-разному считать, наемного труда у нас 1,2 млн, более 100 тыс. человек, работающих самостоятельно. И в таком режиме сейчас 200 тыс. Это действительно большое количество людей, но хорошо то, что Служба занятости пока не завалена безработными, хотя и регистрируется небольшой рост безработицы", – сказал министр.



По данным Службы занятости, безработица на минувшей неделе, по сравнению с предыдущей, выросла еще на 0,3 проц. пункта до 11,1%. С начала карантина зарегистрирован рост безработицы в стране почти на 2 проц. пункта. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: экономика, туризм, убытки, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 114 раз Комментарии