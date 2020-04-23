Премьер Литвы: мы не будет предлагать новые налоги в 2021 году 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы, срок полномочий которого завершится в конце этой осени, не планирует вводить новые налоги с 2021 года, заявил премьер-министр Саулюс Скверниялис.



"Мы не планируем вводить никаких дополнительных налогов", – заявил премьер-министр в четверг во время "правительственного часа" в сейме.



Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис интересовался тем, какой бюджет государства Кабмин планирует представить этой осенью.



Кроме прочего С. Сквернялис не исключил возможности того, что правительство предложит сейму пересмотреть бюджет этого года.



Формирование проекта бюджета 2021 года будет начато в июне-июле. Однако осенью его примет уже сейм нового созыва. Правительство Литвы, срок полномочий которого завершится в конце этой осени, не планирует вводить новые налоги с 2021 года, заявил премьер-министр Саулюс Скверниялис."Мы не планируем вводить никаких дополнительных налогов", – заявил премьер-министр в четверг во время "правительственного часа" в сейме.Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис интересовался тем, какой бюджет государства Кабмин планирует представить этой осенью.Кроме прочего С. Сквернялис не исключил возможности того, что правительство предложит сейму пересмотреть бюджет этого года.Формирование проекта бюджета 2021 года будет начато в июне-июле. Однако осенью его примет уже сейм нового созыва. BNS Категории: экономика Ключевые слова: сейм, налоги, Кабмин, обсуждение, бюджет-2021 География: Литва — статья прочитана 164 раза Комментарии