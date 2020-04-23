Главная >> Новости >> экономика >> Премьер Литвы: мы не будет предлагать новые налоги в 2021 году

Премьер Литвы: мы не будет предлагать новые налоги в 2021 году



Правительство Литвы, срок полномочий которого завершится в конце этой осени, не планирует вводить новые налоги с 2021 года, заявил премьер-министр Саулюс Скверниялис.

"Мы не планируем вводить никаких дополнительных налогов", – заявил премьер-министр в четверг во время "правительственного часа" в сейме.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис интересовался тем, какой бюджет государства Кабмин планирует представить этой осенью.

Кроме прочего С. Сквернялис не исключил возможности того, что правительство предложит сейму пересмотреть бюджет этого года.

Формирование проекта бюджета 2021 года будет начато в июне-июле. Однако осенью его примет уже сейм нового созыва.
BNS
Категории: экономика
Ключевые слова: сейм, налоги, Кабмин, обсуждение, бюджет-2021
География: Литва
статья прочитана 164 раза
добавлена сегодня, 23 апреля, 18:30

Комментарии

As
23 апреля, 20:25
#
Неужели они настолько наивны что думают что им кто нибудь верит?
Уже давно никто не отвечает ни за слова ни за дела. Лично я не верю ни кому ни одному слову из-за многолетнего гипертрофированного вранья в мире, во властных структурах,в сми ,в обществе в целом, среди людей.
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка