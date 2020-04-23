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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Премьер Литвы: мы не будет предлагать новые налоги в 2021 году
Правительство Литвы, срок полномочий которого завершится в конце этой осени, не планирует вводить новые налоги с 2021 года, заявил премьер-министр Саулюс Скверниялис.
"Мы не планируем вводить никаких дополнительных налогов", – заявил премьер-министр в четверг во время "правительственного часа" в сейме.
Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис интересовался тем, какой бюджет государства Кабмин планирует представить этой осенью.
Кроме прочего С. Сквернялис не исключил возможности того, что правительство предложит сейму пересмотреть бюджет этого года.
Формирование проекта бюджета 2021 года будет начато в июне-июле. Однако осенью его примет уже сейм нового созыва.
Категории: экономика
Ключевые слова: сейм, налоги, Кабмин, обсуждение, бюджет-2021
География: Литва
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Уже давно никто не отвечает ни за слова ни за дела. Лично я не верю ни кому ни одному слову из-за многолетнего гипертрофированного вранья в мире, во властных структурах,в сми ,в обществе в целом, среди людей.