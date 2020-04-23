Поклонникам высокого искусства 🔊 Воспроизвести



Вчерашнее решение правительства Литвы продлить в стране карантин до 11 мая похоронило последние надежды тех, кто надеялся всё же побывать на концертах, запланированных в первой декаде мая.



Вслед за "апрельскими" концертами и спектаклями, они переносятся на осень, а то и на год.



Следите, как говорится, за рекламой.



Вопрос с небольшим подвохом: а как вы думаете, когда состоятся теперь в Литве концерты Михаила Шуфутинского? Вчерашнее решение правительства Литвы продлить в стране карантин до 11 мая похоронило последние надежды тех, кто надеялся всё же побывать на концертах, запланированных в первой декаде мая.Вслед за "апрельскими" концертами и спектаклями, они переносятся на осень, а то и на год.Следите, как говорится, за рекламой.Вопрос с небольшим подвохом: а как вы думаете, когда состоятся теперь в Литве концерты Михаила Шуфутинского? Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: концерт, Михаил Шуфутинский, Шуфутинский — статья прочитана 92 раза Комментарии