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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Поклонникам высокого искусства
Вчерашнее решение правительства Литвы продлить в стране карантин до 11 мая похоронило последние надежды тех, кто надеялся всё же побывать на концертах, запланированных в первой декаде мая.
Вслед за "апрельскими" концертами и спектаклями, они переносятся на осень, а то и на год.
Следите, как говорится, за рекламой.
Вопрос с небольшим подвохом: а как вы думаете, когда состоятся теперь в Литве концерты Михаила Шуфутинского?
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: концерт, Михаил Шуфутинский, Шуфутинский
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