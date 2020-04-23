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Поклонникам высокого искусства



Вчерашнее решение правительства Литвы продлить в стране карантин до 11 мая похоронило последние надежды тех, кто надеялся всё же побывать на концертах, запланированных в первой декаде мая.

Вслед за "апрельскими" концертами и спектаклями, они переносятся на осень, а то и на год.

Следите, как говорится, за рекламой.

Вопрос с небольшим подвохом: а как вы думаете, когда состоятся теперь в Литве концерты Михаила Шуфутинского?
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: концерт, Михаил Шуфутинский, Шуфутинский
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добавлена сегодня, 23 апреля, 15:40

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