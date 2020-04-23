В Литве - 39-й умерший от коронавируса 🔊 Воспроизвести



В четверг в Литве был подтвержден 39-ый смертельный случай коронавируса.



Об этом сообщила BNS директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.



"Мы получили информацию сегодня, в 12 часов 25 минут", – сказала Р. Лингене.



Она отмечает, что это жительница Укмерге в возрасте 59 лет, во вторник она скончалась в Вильнюсской клинике "Сантарос".



Представительница НЦОЗ отметила, что в данный момент выясняется, были ли у женщины другие болезни.



"По возрасту она точно не была в группе риска, по поводу заболеваний еще выясняем", – сказала Р. Лингене.



До сих пор в Литве были подтверждены 1398 случаев коронавируса, 399 человек выздоровели.



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В странах Балтии к полудню четверга подтверждено в общей сложности 3768 случаев коронавируса, 38 смертей зафиксировано в Литве, 45 - в Эстонии, 11 - в Латвии, показывают данные, собранные BNS из официальных источников. В четверг в Литве был подтвержден 39-ый смертельный случай коронавируса.Об этом сообщила BNS директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене."Мы получили информацию сегодня, в 12 часов 25 минут", – сказала Р. Лингене.Она отмечает, что это жительница Укмерге в возрасте 59 лет, во вторник она скончалась в Вильнюсской клинике "Сантарос".Представительница НЦОЗ отметила, что в данный момент выясняется, были ли у женщины другие болезни."По возрасту она точно не была в группе риска, по поводу заболеваний еще выясняем", – сказала Р. Лингене.До сих пор в Литве были подтверждены 1398 случаев коронавируса, 399 человек выздоровели.* * *В странах Балтии к полудню четверга подтверждено в общей сложности 3768 случаев коронавируса, 38 смертей зафиксировано в Литве, 45 - в Эстонии, 11 - в Латвии, показывают данные, собранные BNS из официальных источников.



Латвия: подтверждён 778 случай, проверено 41 тыс. 41 проба, умерли 11 человек.



Эстония: подтверждено 1592 случая, проверено 45 тыс. 181 проба, умерли 45 человек.



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В последние дни Литва лидирует в Евросоюзе по количеству исследованных проб на тысячу жителей, заявил глава Группы по информированию общества по вопросам коронавируса Гедрюс Сурплис.



"По количеству анализов на тысячу жителей Литва является первой в Евросоюзе уже три дня, за нами следуют Португалия, Эстония, Италия и другие страны", – заявил в четверг Г. Сурплис на пресс-конференции.



Как сообщалось ранее, в понедельник был исследован 4401 мазок, во вторник – 6040, в среду – 6798 мазков. С ростом объема исследований, в среду в лабораториях оставались не проверенными еще 2255 мазков.



Г. Сурплис сказал, что с ростом мощностей анализов, мазки будут выполняться "более целенаправленно и массово", чтобы можно было сформировать более четкую картину заболевания COVID-19. Министр здравоохранения Аурелиюс Сурплис в среду информировал, что ученые планируют отобрать 7,5 тыс. жителей страны для репрезентативного исследования заражения COVID-19, у них будут взяты мазки для тестов.



На фоне роста количества анализов на коронавирус в Литве уже несколько суток выявляются менее 30 новых случаев, в среду не фиксировались и смертельные исходы. Правительство уже с четверга отменило запрет на работу всех магазинов, которые будут соблюдать необходимые условия, а с понедельника откроются и уличные кафе, парикмахерские и другой бизнес.



Г. Сурплис сказал, что пойти на это позволило ответственное поведение большинства населения по соблюдению карантинных правил.



"Действительно, основная часть граждан Литвы продемонстрировали большую сознательность и мы действительно среди лидеров Евросоюза не только по количеству анализов, но и по тому, как прилежно соблюдали эти необходимые карантинные условия", – подчеркнул Г. Сурплис.



Литва: подтверждено 1398 случаев, проверено 83 тыс. 591 проба, умерли 38 человек.Латвия: подтверждён 778 случай, проверено 41 тыс. 41 проба, умерли 11 человек.Эстония: подтверждено 1592 случая, проверено 45 тыс. 181 проба, умерли 45 человек.* * *В последние дни Литва лидирует в Евросоюзе по количеству исследованных проб на тысячу жителей, заявил глава Группы по информированию общества по вопросам коронавируса Гедрюс Сурплис."По количеству анализов на тысячу жителей Литва является первой в Евросоюзе уже три дня, за нами следуют Португалия, Эстония, Италия и другие страны", – заявил в четверг Г. Сурплис на пресс-конференции.Как сообщалось ранее, в понедельник был исследован 4401 мазок, во вторник – 6040, в среду – 6798 мазков. С ростом объема исследований, в среду в лабораториях оставались не проверенными еще 2255 мазков.Г. Сурплис сказал, что с ростом мощностей анализов, мазки будут выполняться "более целенаправленно и массово", чтобы можно было сформировать более четкую картину заболевания COVID-19. Министр здравоохранения Аурелиюс Сурплис в среду информировал, что ученые планируют отобрать 7,5 тыс. жителей страны для репрезентативного исследования заражения COVID-19, у них будут взяты мазки для тестов.На фоне роста количества анализов на коронавирус в Литве уже несколько суток выявляются менее 30 новых случаев, в среду не фиксировались и смертельные исходы. Правительство уже с четверга отменило запрет на работу всех магазинов, которые будут соблюдать необходимые условия, а с понедельника откроются и уличные кафе, парикмахерские и другой бизнес.Г. Сурплис сказал, что пойти на это позволило ответственное поведение большинства населения по соблюдению карантинных правил."Действительно, основная часть граждан Литвы продемонстрировали большую сознательность и мы действительно среди лидеров Евросоюза не только по количеству анализов, но и по тому, как прилежно соблюдали эти необходимые карантинные условия", – подчеркнул Г. Сурплис. инф."Обзор" BNS.LT Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии