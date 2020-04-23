Подозрения адвокату Г. Данелюсу связаны с материалом о сотруднике разведки – приговор - СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ BNS 🔊 Воспроизвести



Подозрения, предъявленные адвокату Гедрюсу Данелюсу, связаны с его намерениями воспользоваться компрометирующей информацией о сотруднике криминальной разведки Службы спецрасследований (ССР) Ренатасе Мартишюсе, свидетельствует распоряжение суда, полученное BNS.



Прокуратура утверждает, что адвокат недопустимым образом угрожал сотрудникам правоохранительных органов, а сам адвокат утверждает, что лишь выполнял свою обязанность информировать о незаконных действиях сотрудника ССР.



Обещал воспользоваться материалами



В подозрениях говорится, что адвокат, показавший компрометирующие материалы следователю ССР Вилии Кербелене, сказал ей, что "будет использовать материалы следствия во время рассмотрения судебного дела", если не будет прекращено досудебное расследование в отношении его подзащитного предпринимателя Антанаса Петрошюса. Подозрения, предъявленные адвокату Гедрюсу Данелюсу, связаны с его намерениями воспользоваться компрометирующей информацией о сотруднике криминальной разведки Службы спецрасследований (ССР) Ренатасе Мартишюсе, свидетельствует распоряжение суда, полученное BNS.Прокуратура утверждает, что адвокат недопустимым образом угрожал сотрудникам правоохранительных органов, а сам адвокат утверждает, что лишь выполнял свою обязанность информировать о незаконных действиях сотрудника ССР.В подозрениях говорится, что адвокат, показавший компрометирующие материалы следователю ССР Вилии Кербелене, сказал ей, что "будет использовать материалы следствия во время рассмотрения судебного дела", если не будет прекращено досудебное расследование в отношении его подзащитного предпринимателя Антанаса Петрошюса. Согласно подозрениям, такую позицию по просьбе Г. Данелюса передал директору ССР Жидрунасу Барткусу и адвокат Валдас Ракаускас, который лично знаком с Ж. Барткусом. Как говорится в подозрениях, этот адвокат также упомянул главе ССР, что компрометирующие материалы могут быть переданы СМИ.



Прокуратура расценила действия Г. Данелюса как незаконный сбор информации и угрозы госслужащему, с использованием психологического насилия.



Сам адвокат сказал BNS, что просто выполнял свой профессиональный долг и хотел информировать о ненадлежащих действиях сотрудника ССР.



В четверг Вильнюсский окружной суд отклонил просьбу прокуроров арестовать адвоката Гедрюса Данелюса, подозреваемого в незаконном воздействии на руководство Службы спецрасследований (ССР), и не назначил в отношении его никакой меры пресечения.



Суд счет, что в деле нет данных для обоснования позиции прокурора о том, что Г. Данелюс на свободе может попытаться уничтожить важные вещи или документы.



"Нельзя задерживать лицо за то, что ведомству досудебного расследования по тем или иным причинам не удалось выявить соответствующих обстоятельств или собрать всех данных", – говорится в распоряжении суда.



Передал данные латышу?



В распоряжении суда не детализируется содержание компрометирующий материалов, но отмечается, что в них есть информация о "служебной деятельности Р. Мартишайтиса и его личной жизни", в ней есть данные о переписки сотрудника ССР Р. Мартишайтиса по мобильному телефону.



Подзащитному Г. Данелюса А. Петрошюсу были предъявлены подозрения в стремлении захватить и монополизировать сбор плазмы крови в Литве и в Латвии. Расследование по делу о Национальном центре крови (НЦК) было начато ССР в 2018 году, дело еще не передано в суд.



По утверждению адвоката Г. Данелюса, полученные им материалы свидетельствуют о том, что сотрудник ССР Р. Мартишюс мог ненадлежащим образом использовать собранные данные и недопустимым образом общаться с судьей.



"Это возможная переписка сотрудника ССР в приложении Viber с коллегами, из которой следует, что это должностное лицо позволяет себе накануне заседания зайти в кабинет судьи и оказать воздействие по вопросу задержания подозреваемого, а также сообщает о проводимых криминальной разведкой действиях возможному заказчики этих действий криминальной разведки – латвийскому бизнесмену", – сказал BNS в четверг Г. Данелюс, отпущенный на свободу.



"Сотрудник ССР с другим коллегой обсуждали информирование заказчика этого расследования криминальной разведки, латвийского бизнесмена, возможного кадрового агента КГБ – вот такие дела", – сказал он.



* * *



Суд отклонил просьбу прокуроров арестовать предпринимателя А. Петрошюса



В четверг участковый суд Вильнюса не разрешил арестовать задержанного в досудебном расследовании о незаконном воздействии на сотрудников Службы спецрасследований (ССР) предпринимателя, акционера компании Solis tribus Антанаса Петрошюса, сообщила BNS представитель суда Риманте Краулише.



По её словам, прокуроры просили арестовать подозреваемого на один месяц. Они обосновывали свою просьбу тем, что А. Петрошюс может сбежать и скрываться или же препятствовать расследованию.



"Судья принял решение, что оснований для ареста подозреваемого нет, так как у подозреваемого есть социальные связи в Литве и в другом досудебном расследовании в его отношении уже избраны меры пресечения. А что касается препятствования, то (...) установлено, что не представлено никаких реальных данных о том, как он мог бы препятствовать", - сказала Р. Краулише.



В четверг утром суд отклонил просьбу прокуроров арестовать адвоката Гедрюса Данелюса, подозреваемого в незаконном воздействии на руководство Службы спецрасследований (ССР). В его отношении прокуроры избрали более мягкую меру пресечения - подписку о невыезде. Г. Данелюс является одним из защитников предпринимателя, акционера компании Solis Tribus А.Петрошюса в проводимом ССР расследовании о Национальном центре крови (НЦК). В нём А. Петрошюс подозревается в содействии злоупотреблениям.



Два других задержанных в рамках досудебного расследования о воздействии на ССР адвоката - Валдас Ракаускас и Дайнюс Баронас - освобождены из-под ареста в среду, после допросов под подписку о невыезде.



Во вторник были задержаны три вильнюсских адвоката (партнёр адвокатской конторы WINT law firm Г. Данелюс, адвокаты профессионального сообщества Intra lex В. Ракаускас и Д. Баронас) и один предприниматель (А. Петрошюс) в рамках расследования попытки незаконного воздействия на главу ССР Жидрунаса Барткуса и следователя Вилию Кербелене, которая проводит досудебное расследование в деле о НЦК.



У подозреваемых была найдена собранная личная и служебная информация о сотруднике ССР. Есть подозрения, что при помощи собранных личных и служебных данных могли предприниматься попытки добиться того, чтобы высокопоставленные сотрудники ССР приняли благоприятные для предпринимателя решения в досудебном расследовании по делу о НЦК.



Полученное BNS определение суда показало, что предъявленные адвокату Г. Данелюсу подозрения связаны с его намерениями использовать компрометирующую информацию о сотруднике криминальной разведки ССР Ренатасе Мартишюсе.



Прокуратура утверждает, что адвокат угрожал сотрудникам правоохраны, сам адвокат говорит, что только выполнял свою обязанность информировать о незаконных действиях сотрудника ССР.



В интервью BNS Г. Данелюс сказал, что ССР своими действиями "послужила перераспределению определённого рынка - передаче от одного предпринимателя другому".



"Латвийский предприниматель был заинтересован, чтобы этот рынок был отнят у литовского предпринимателя, и он добился этого руками ССР", - сказал адвокат.



В деле о НЦК подозрения предъявлены двум фигурантам – акционеру Solis Tribus А. Петрошюсу и бывшему руководителю центра Йоланте Бикульчене. Й. Бикульчене покинула руководящий пост после предъявления подозрений в коррупции два года назад. По последним данным, А. Петрошюс подозревается в содействии злоупотреблениям, а Й. Бикульчене – в злоупотреблениях.



Есть подозрения, что бывшая руководитель НЦК вместе с сообщниками стремилась захватить и монополизировать сбор плазмы крови в Литве, а также поставки препаратов крови учреждениям здравоохранения Литвы, вытеснив зарубежных конкурентов. Сама Й. Бикульчене эти подозрения отрицает. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: расследование, слежка, спецслужба, ССР, аресты, адвокаты География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии