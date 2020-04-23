Le Figaro: пандемия ознаменовала закат Запада и начало «века Азии» 🔊 Воспроизвести Reuters



В 2020 году в мире, наконец, начался «азиатский век», прихода которого так долго ждали на Западе, не веря до конца в его реальность, пишет обозреватель Le Figaro Себастьян Фалетти. Как отмечает автор, пандемия коронавируса обнажила неэффективность так называемых развитых стран по сравнению с развивающейся Азией, молниеносно взявшей распространение под контроль.



Век Азии действительно начался в 2020 году, уверен обозреватель Le Figaro Себастьян Фалетти. Его прихода ожидали у подножия сверкающих шанхайских небоскрёбов или в Сингапурском порту, однако начало ему было положено «в мрачных больницах Ухани — промышленного «китайского Детройта», затерянного в самом сердце рисовых полей Срединной империи». «Столь долгожданный и неумолимый взлёт Азиатско-Тихооокеанского региона и его неизбежное следствие — относительный упадок Запада — дожидались своего 11 сентября, чтобы потрясти умы», — пишет журналист. Век Азии действительно начался в 2020 году, уверен обозреватель Le Figaro Себастьян Фалетти. Его прихода ожидали у подножия сверкающих шанхайских небоскрёбов или в Сингапурском порту, однако начало ему было положено «в мрачных больницах Ухани — промышленного «китайского Детройта», затерянного в самом сердце рисовых полей Срединной империи». «Столь долгожданный и неумолимый взлёт Азиатско-Тихооокеанского региона и его неизбежное следствие — относительный упадок Запада — дожидались своего 11 сентября, чтобы потрясти умы», — пишет журналист.



Однако после прихода вируса в европейские дома престарелых и деревни политическая система этих стран оказалась перегружена и дезориентирована масштабом этой волны точно так же, как их системы здравоохранения, отмечает автор. Смертность от пандемии, окончательно оценить которую всё ещё нельзя, стала безжалостным индикатором эффективности систем здравоохранения во всём мире, переведя так называемые развитые страны в низший разряд. Жертвами Covid-19 стали уже 17 тыс. французов против 229 человек в 50-миллионной Корее или шести человек на Тайване.



Наученные опытом атипичной пневмонии в 2003 году, «азиатские драконы» молниеносно приняли меры для защиты своего населения, руководствуясь реалистичными представлениями. Даже в коммунистическом Китае, официальная статистика которого, насчитывающая 3300 смертей, безусловно, занижена, радикальные карантинные меры в значительной степени помогли ограничить распространение вируса внутри провинции Хубей, пощадив крупные города вроде Шанхая или Пекина.



Вирус не щадит западные демократии, любившие поучать весь остальной мир, кичась видимым превосходством своей политической модели, но потерявшие простор для экономического манёвра, замечает обозреватель. Теперь развивающаяся Азия, чемпион экономического роста, преподаёт им поразительный урок политической эффективности. Восточноазиатские государства, которые часто представлялись на Западе сторонниками жёсткого государственного капитализма, поставили во главу угла здоровье собственных граждан, в то время как многие европейские лидеры до последнего откладывали меры сдерживания из слепоты или опасений замедления экономической активности.



Это испытание продемонстрировало глубокое непонимание Западом смысла глобализации, запущенной четыре десятилетия назад, основной ареной которой стал Азиатско-Тихоокеанский регион, уверен автор. В то время как стратеги из Нью-Йорка, Лондона или Парижа полагали, что расширяют бескрайнюю империю капитализма и демократии, перемещая свои фабрики и продавая свою продукцию в Азии, азиатские столицы использовали этот процесс для национального возрождения, перевооружения своих государств и обогащения собственного среднего класса.



«В Пекине, Сеуле или Сингапуре темпы роста стали рычагом для того, чтобы вернуться на первый план мировой истории и стереть унижения колониальной эпохи», — считает обозреватель. Тот факт, что распространение пандемии началось со «всемирной фабрики», выглядит последним жестоким ударом истории. Запад ощутил на себе всю тяжесть лжи диктаторского режима, которому он «слепо вручил ключи от своего индустриального будущего», пишет Фалетти. Поздно обвинять Китай во всех грехах, когда Запад сам поставил крест на своих основополагающих ценностях, вроде свободы и демократии, во имя снижения издержек, уверен обозреватель.



Тем не менее у европейских стран и Америки всё ещё есть в запасе множество активов, чтобы конкурировать с Азией в этом новом постзападном мире, уверяет журналист. Это и демократические ценности, и творческий потенциал, и системы образования, и культура, вдохновляющая весь мир. Однако для этого они должны обладать стратегическим видением, которое примирит заботу об экономическом росте с мыслями об общественном благе, обеспечив граждан новыми перспективами, предупреждает автор статьи.



Оригинал новости ИноТВ О том, что «XXI век будет веком Азии» много говорили в последние годы, не слишком в это веря. По всеобщему убеждению, азиатские страны, разумеется, «пробуждались», движимые неистовой тягой к навёрстыванию упущенного в экономике, мастерством в сфере высоких технологий, но западные державы всё же оставались в авангарде, благодаря своей идее государства всеобщего благосостояния, креативности и превосходству демократической модели. Пребывая в этой уверенности, Запад снисходительно наблюдал за этими «азиатскими муравьями», работающими день и ночь и строящими автомагистрали будущего и города-утопии.Однако после прихода вируса в европейские дома престарелых и деревни политическая система этих стран оказалась перегружена и дезориентирована масштабом этой волны точно так же, как их системы здравоохранения, отмечает автор. Смертность от пандемии, окончательно оценить которую всё ещё нельзя, стала безжалостным индикатором эффективности систем здравоохранения во всём мире, переведя так называемые развитые страны в низший разряд. Жертвами Covid-19 стали уже 17 тыс. французов против 229 человек в 50-миллионной Корее или шести человек на Тайване.Наученные опытом атипичной пневмонии в 2003 году, «азиатские драконы» молниеносно приняли меры для защиты своего населения, руководствуясь реалистичными представлениями. Даже в коммунистическом Китае, официальная статистика которого, насчитывающая 3300 смертей, безусловно, занижена, радикальные карантинные меры в значительной степени помогли ограничить распространение вируса внутри провинции Хубей, пощадив крупные города вроде Шанхая или Пекина.Вирус не щадит западные демократии, любившие поучать весь остальной мир, кичась видимым превосходством своей политической модели, но потерявшие простор для экономического манёвра, замечает обозреватель. Теперь развивающаяся Азия, чемпион экономического роста, преподаёт им поразительный урок политической эффективности. Восточноазиатские государства, которые часто представлялись на Западе сторонниками жёсткого государственного капитализма, поставили во главу угла здоровье собственных граждан, в то время как многие европейские лидеры до последнего откладывали меры сдерживания из слепоты или опасений замедления экономической активности.Это испытание продемонстрировало глубокое непонимание Западом смысла глобализации, запущенной четыре десятилетия назад, основной ареной которой стал Азиатско-Тихоокеанский регион, уверен автор. В то время как стратеги из Нью-Йорка, Лондона или Парижа полагали, что расширяют бескрайнюю империю капитализма и демократии, перемещая свои фабрики и продавая свою продукцию в Азии, азиатские столицы использовали этот процесс для национального возрождения, перевооружения своих государств и обогащения собственного среднего класса.«В Пекине, Сеуле или Сингапуре темпы роста стали рычагом для того, чтобы вернуться на первый план мировой истории и стереть унижения колониальной эпохи», — считает обозреватель. Тот факт, что распространение пандемии началось со «всемирной фабрики», выглядит последним жестоким ударом истории. Запад ощутил на себе всю тяжесть лжи диктаторского режима, которому он «слепо вручил ключи от своего индустриального будущего», пишет Фалетти. Поздно обвинять Китай во всех грехах, когда Запад сам поставил крест на своих основополагающих ценностях, вроде свободы и демократии, во имя снижения издержек, уверен обозреватель.Тем не менее у европейских стран и Америки всё ещё есть в запасе множество активов, чтобы конкурировать с Азией в этом новом постзападном мире, уверяет журналист. Это и демократические ценности, и творческий потенциал, и системы образования, и культура, вдохновляющая весь мир. Однако для этого они должны обладать стратегическим видением, которое примирит заботу об экономическом росте с мыслями об общественном благе, обеспечив граждан новыми перспективами, предупреждает автор статьи. russian.rt.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: экономика, аналитика, Китай, вирус, запад, Азия, пандемия — статья прочитана 192 раза Комментарии