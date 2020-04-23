Премьеры стран Балтии договорились согласовать решение по открытию границ 🔊 Воспроизвести © CC BY-SA 2.0 / flickr / sbamueller



В среду главы правительств трех балтийских республик провели дистанционное заседание Совета министров стран Балтии. Премьер-министры стран Балтии договорились согласовывать открытие границ между республиками и урегулирование кризиса, вызванного распространением коронавируса, сообщает



В среду премьер Саулюс Сквернялис, глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш и премьер Эстонии Юри Ратас провели дистанционное заседание Совета министров стран Балтии. В основном внимание было уделено ситуации с COVID-19. В среду главы правительств трех балтийских республик провели дистанционное заседание Совета министров стран Балтии. Премьер-министры стран Балтии договорились согласовывать открытие границ между республиками и урегулирование кризиса, вызванного распространением коронавируса, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу правительства Литвы.В среду премьер Саулюс Сквернялис, глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш и премьер Эстонии Юри Ратас провели дистанционное заседание Совета министров стран Балтии. В основном внимание было уделено ситуации с COVID-19. Стороны обсудили практическое сотрудничество и ослабление карантинных ограничительных мер - согласование идей и шагов.



Сквернялис поблагодарил коллег за решение вопросов транзита товаров и людей и репатриации граждан. Отмечается, что товары и грузы свободно перемещаются между странами, а на границах с Польшей и Латвией очередей нет.



Глава литовского правительства подчеркнул важность активной координации всех трех стран Балтии в принятии решений по карантину, а также в смягчении его мер как на политическом, так и на экспертном уровне. Общество Прибалтики особенно с нетерпением ждет этих решений.



"Министрам иностранных дел стран Балтии поручено координировать совместные действия по открытию границ, частичному возобновлению передвижения, активизации торговли и другим мерам с участием министров здравоохранения и других ответственных учреждений в этом процессе", - Сквернялис.



Премьеры договорились и дальше проводить регулярные видеоконференции для обсуждения актуальных вопросов.



В среду правительство Литвы приняло решение о продлении карантина до 11 мая. Однако было сделано ряд послаблений для предприятий, которые при соблюдении требований могут быть открыты. Речь идет об уличных кафе, салонах красоты, библиотеках, зоопарках и других местах.



В республике около 1400 заболевших коронавирусом, из низ 38 скончались, а 399 выздоровели.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,4 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 115 раз Комментарии