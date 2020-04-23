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На Пхукет вернулись группы редких кожистых черепах
На популярных туристических пляжах Таиланда впервые за 20 лет появились большие группы редких кожистых черепах, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.
Из-за коронавируса туристы покинули курорты. И экологи обнаружили, что животные, которых в последние годы становится все меньше, делают на пляжах Пхукета самые большие гнезда за последние десятилетия.
По словам директора Морского биологического центра Пхукета Конгкиата Киттиватанавонга, в прошлом году не было такого количества отложенных яиц, потому что у черепах был высокий риск быть убитыми рыболовными снастями.
Этот вид земноводных — крупнейшие в мире морские черепахи, они под угрозой исчезновения в Таиланде. Животные откладывают яйца в темных и тихих районах, они не могут это делать на переполненных туристами пляжах.
Эксперты также добавили, что численность не только этих черепах, но и других морских видов, таких как дельфины и дюгони, обитающих в регионе, также увеличилась.
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РИА Новости
Ключевые слова: граница, экология, животные, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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