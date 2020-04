Загрузка... Из-за COVID-19 сиделки из Восточной Европы уезжают из ФРГ: с кем останутся старики? 🔊 Воспроизвести



В десятках тысяч немецких семей ухаживают за стариками нелегальные сиделки из Восточной Европы. Из-за коронавируса многие уехали обратно на родину, а новые - из-за закрытых границ - въехать не могут, сообщает В десятках тысяч немецких семей ухаживают за стариками нелегальные сиделки из Восточной Европы. Из-за коронавируса многие уехали обратно на родину, а новые - из-за закрытых границ - въехать не могут, сообщает DW



Светлана оформила польскую визу и устроилась в Германии сиделкой. Последние два месяца она провела в небольшом городке под Кобленцем. Вначале ей сказали, что нужно ухаживать за 82-летней бабушкой с деменцией. На месте выяснилось, что и ее муж, которому 85 лет, тоже нуждается в уходе. Дом у семьи трехэтажный, нужно следить за стариками, готовить каждому из них отдельно, стирать, прибираться, каждые три часа вставать по ночам - старушка жаловалась на боли.



"Надо быть внимательной, покорной, на своем не настаивать", - рассказывает Светлана. За работу она получала 1300 евро в месяц, с первой зарплаты 200 пришлось отдать посреднице, которая нашла ей это место. Но в начале апреля Светлана из-за того, что началась эпидемия коронавируса и стали закрывать границы, уехала обратно во Львов. "Бабушка, когда меня провожала, плакала, говорила, что очень привыкла к моему голосу", - рассказывает она.



Большинство сиделок работают в ФРГ нелегально



По оценкам экспертов, от 200 до 300 тысяч семей в Германии прибегают к услугам сиделок из Польши, Румынии, Болгарии, Украины и других стран Восточной Европы. Официальной статистики на этот счет нет, потому что 90 процентов этих сиделок работают в немецких семьях нелегально.



Сиделки работают порой круглосуточно



Трое посредников, которые работают на черном рынке, рассказали DW, что семьи к ним сейчас и в самом деле стали обращаться чаще, сиделок не хватает. Одни объясняют это тем, что многие работники действительно уехали из Германии, другие говорят, что многие сиделки хоть и остались, но проблема в том, что новые приехать - без трудового договора и вида на жительство - не могут. Еще двое посредников говорят, что некоторые семьи из-за сокращений или из-за перехода на работу на дому стали отказываться от услуг сиделок и решили пока заботиться о пожилых родственниках сами.



Цены на услуги по уходу за стариками растут



Условия работы эти посредники предлагают в основном такие: жить вместе со стариками и следить за ними круглосуточно, два часа в день свободные, но по факту - не всегда, трудового договора нет, медицинской страховки тоже.



В Германию приглашают сиделок даже из Вьетнама



Цены же на услуги сиделок, говорят все посредники, выросли - по крайней мере на черном рынке. Так, за уход за пожилым человеком в русскоязычной семье в Германии платят примерно 800 евро в месяц, в немецкой семье - около 1400 евро, а сейчас на фоне коронавируса и до 2000 евро.



Сиделки и семьи заинтересованы в легализации



Официально трудоустроенная сиделка с проживанием стоит семье в Германии не менее 2500 евро в месяц. Такие расходы может позволить себе далеко не каждый. Но сейчас и семьи, в которых ранее работали нелегальные сиделки, и сами такие работницы стали чаще обращаться в агентства, которые предлагают законное трудоустройство.



В Немецком доме престарелых



Официально трудоустроенные сиделки сейчас, правда, могут въезжать в Германию и выезжать из нее, так как Еврокомиссия причислила их - наряду с медиками и поставщиками продуктов - к "жизненно важной сфере услуг". Двухнедельный карантин они ни в Германии, ни в Польше соблюдать не обязаны, говорит Бласниг. Контроль есть, но проходит он, по его словам, так: за 48 часов и затем за 24 часа до выезда из Польши работникам звонят и опрашивают по анкете, разработанной Институтом имени Роберта Коха (RKI). То есть уточняют, были ли у них контакты с заболевшими коронавирусом, есть ли кашель или температура.



Promedica Plus также договаривается с властями Германии о том, чтобы организовать чартерные рейсы из Румынии: на текущей неделе компания хочет перевезти около 150 сиделок, самолет уже заказан.







"В Украине столько не заработать"



Вместо Светланы за стариками под Кобленцем теперь ухаживает Юлия - у нее румынский паспорт, так что необходимости выезжать из страны у нее нет. "Семья хорошая и я заработать хочу, - говорит Юлия, - бабушка, конечно, придумывает себе боли по ночам, просит ногу ей, например, перевязать. Я встаю, перевязываю". Юлия про рост цен знает и хочет попросить семью повысить ей жалование, а когда откроются ведомства, - подписать трудовой договор, "чтобы все официально было".



Светлана же из Львова говорит, что, когда эпидемия коронавируса закончится, она снова поедет работать в Германию. "Для меня это очень выгодно, питаюсь я там за счет семьи, поэтому, считай, всю зарплату откладываю. Да и столько в Украине я не заработаю", - признает она.



Да и столько в Украине я не заработаю", - признает она.