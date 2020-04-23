Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Долг властного сектора Литвы в четвёртом квартале по-прежнему был одним из самых низких в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.



Долг страны был 17,5 млрд евро и составлял 36,3% валового внутреннего продукта (ВВП).



Самый большой государственный долг по-прежнему у Греции - 176,6% ВВП.



По данным Евростата, совокупный долг властного сектора государств ЕС в последнем квартале был 77,8% ВВП, а только государств еврозоны - 84,1% ВВП.



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В связи с тем, что на мировых рынках продолжают падать цены на энергоисточники, электроэнергия и газ в Литве с июля для некоторых потребителей могут подешеветь более значительно, чем сообщалось раннее.



По новейшим предварительным подсчетам, электроэнергия может подешеветь на 8,5-11,3%, а газ – на 15-22%, подсчитала Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ). Цифры еще будут уточняться, а новые тарифы планируется утвердить в конце мая. Долг властного сектора Литвы в четвёртом квартале по-прежнему был одним из самых низких в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.Долг страны был 17,5 млрд евро и составлял 36,3% валового внутреннего продукта (ВВП).Самый большой государственный долг по-прежнему у Греции - 176,6% ВВП.По данным Евростата, совокупный долг властного сектора государств ЕС в последнем квартале был 77,8% ВВП, а только государств еврозоны - 84,1% ВВП.* * *В связи с тем, что на мировых рынках продолжают падать цены на энергоисточники, электроэнергия и газ в Литве с июля для некоторых потребителей могут подешеветь более значительно, чем сообщалось раннее.По новейшим предварительным подсчетам, электроэнергия может подешеветь на 8,5-11,3%, а газ – на 15-22%, подсчитала Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ). Цифры еще будут уточняться, а новые тарифы планируется утвердить в конце мая. Председатель ГСРЭ Инга Жилене в среду, на заседании Комитета по энергетике и слаженному развития в сейме Литвы сказала, что среднее домашнее хозяйство будет экономить на электроэнергии несколько евро в месяц, а на газе – до 60 евро.



Премьер-министр Саулюс Свернялис и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ранее говорили, что с июля электроэнергия может снизиться в цене приблизительно на 10%, а газ – почти на 15%.



С января этого года электроэнергия для бытовых потребителей подорожала в среднем на 14,7% а газ подешевел почти на 17,9%.



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С целью смягчения последствий карантина для сельского хозяйства и защиты наиболее пострадавших сфер Еврокомиссия разрешила частное хранение молочных и мясных продуктов, а также выделить компаниям соответствующую помощь.



У переработчиков молока и мяса будет возможность и время переориентировать производство, изменить экспортные направления, логистические потоки, сообщило литовское Министерство сельского хозяйства.



"Нас услышали и активирована очень важная для нас мера частного хранения. Мы будем и далее работать с комиссаром, стремимся добиться еще более амбициозных шагов от ЕК по вопросу активации исключительных мер для сельхозрынков, чтобы помощь ЕС сельскому хозяйству была более значительной, и вместе с национальными средствами мы могли дать действительно сильный отпор коронавирусу", – отметил в комментарии BNS министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис.



ЕК также предоставить больше гибкости в реализации помощи производителям вина, фруктов, овощей, оливкового масла, пчеловодам, а также в реализации программ поощрения потребления в школах ЕС фруктов, овощей и молока.



В ближайшее время Еврокомиссия еще проведет консультации по пакету мер с государствами-членами.



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За три первых месяца этого года, по сравнению с январем-мартом 2019 года, производство и продажи промпродукции в Литве сократились на 1,9% до 5,4 млрд евро.



Только в марте, по сравнению с февралем, промпроизводство и продажи, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, выросли на 0,7% (без вычета на 5,6%) до 1,8 млрд евро, сообщил Департамент статистики.



За месяц производство основных изделий фамрпромышленности выросло в три раза (без вычета – в 3,2 раза), прочих транспортных средств и оборудования – на 16,7% (на 27%), компьютеров, электронных и оптических изделий – на 9,8% (на 14,7%), напитков – на 6,7% (на 20,8%), рафинированных нефтепродуктов – на 6,3% (на 5,9%), химпродуктов – на 5,9% (на 26,8%).



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В этом году один из крупнейших в Литве переработчиков молока – Vilkyskiu pienine не планирует выплачивать дивиденды – всю подлежащую распределению прибыль в размере 16,722 млн евро предлагает перенести на следующий финансовый год.



Окончательное решение по этому вопросу примут акционеры компании на заседании 30 апреля, сообщила Vilkyskiu pienine через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



По данным аудита, в прошлом году чистые убытки Vilkyskiu pienine составили 4,059 млн евро – в два раза больше, чем в 2018 году. Выручка компании в прошлом году выросла на 11,3% до 140,492 млн евро.



Акции Vilkyskiu pienine котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи.



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В первом квартале этого года один из крупнейших коммерческих банков в Литве Swedbank заработал 25 млн евро чистой прибыли – на 23% меньше, чем за тот же период 2019 года.



На сокращение прибыли в наибольшей степени повлияло формирование резервов и рост расходов, говорится в сообщении Swedbank.



Совокупные доходы Swedbank в Литве в первом квартале этого года достигли 62 млн евро, и, по сравнению с тем же периодом прошлого года, она увеличилась на 4%. На рост доходов повлияло увеличение объемов заимствований, утверждает банк.



За три месяца 2020 года расходы Swedbank в Литве выросли на 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 27 млн евро.



Совокупный кредитный портфель группы Swedbank в конце первого квартала в Литве составил 6,110 млрд евро и был на 12% больше, чем за тот же период 2019 года (в тот же период прошлого года – 5,445 млрд. евро).



Портфель вкладов за год вырос на 18% до 9,176 млрд евро, активы – на 15% до 10,627 млрд евро.



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Государственная энергетическая группа Ignitis grupe, которая готовится к первичному размещению акцию (IPO), в среду завершила проведение в жизнь официальных предложений скупить оставшиеся акции дочерних предприятий Energijos skirstymo operatorius (ESO) и Ignitis gamyba, а также инициирует обязательный выкуп оставшихся акций этих предприятий.



Компания планирует в ближайшее время обратиться в Надзорную службу Банка Литвы (БЛ, Центробанк) с просьбой согласовать цены обязательного выкупа акций, сообщила Ignitis grupe через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Цены обязательного выкупа акций на согласование Ignitis grupe планирует представить такие же, какие были заплачены во время официальных предложений. За одну акцию ESO намечается предложить цену 0,88 евро, за одну акцию Ignitis gamyba - 0,64 евро.



Во время официальных предложений Ignitis grupe скупила 2,73% акций ESO и 0,47% акций Ignitis gamyba, за которые она заплатила 21,455 млн евро и 1,945 млн евро соответственно.



Акции ESO и Ignitis gamyba снимаются с листинга на бирже, осенью планируется провести IPO Ignitis grupe.



Ignitis grupe до этого времени принадлежало 94,79% акций ESO и 96,82% акций Ignitis gamyba. Акции обеих компаний котируются в Официальном списке биржи.



100% акций Ignitis grupe принадлежит государству. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии