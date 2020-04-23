Власти Швейцарии не будут принуждать граждан носить маски 🔊 Воспроизвести Депутат Национального совета (большой палаты парламента) от Швейцарской народной партии (SVP) Магдалена Мартулло-Блохер (Magdalena Martullo-Blocher) еще в начале марта 2020 года носила в зале заседаний парламента маску. Тогда её все осмеяли. Но хорошо смеется, как известно, тот, кто смеется последним (фото из архива). (sda-ats)



Начиная с 27 апреля Швейцария будет постепенно ослаблять меры карантинной защиты от коронавируса, сообщает Начиная с 27 апреля Швейцария будет постепенно ослаблять меры карантинной защиты от коронавируса, сообщает SWI . Общественный транспорт начнет медленно, но верно возвращаться к норме. Откроются парикмахерские и салоны красоты. От ношения в обязательном порядке масок в общественных местах правительство отказалось, однако оно будет следить за соблюдением норм гигиены и поддерживать закупки и поставки необходимых медицинских материалов, включая и маски. В отличие от Австрии и Германии, где была введена обязанность ношения масок в общественных местах, швейцарские власти действуют более либерально, полагаясь на благоразумие людей. «Держитесь друг от друга на расстоянии, чаще мойте и дезинфицируйте руки!» — таков девиз Федерального совета, правительства Конфедерации.



Компании по своему усмотрению могут ввести ношение защитных масок



Вместе с тем, исходя из того, что со следующего понедельника некоторые карантинные ограничения будут сняты, а также из того, что во многих случаях при этом правило социального дистанцирования соблюдать будет объективно невозможно, Федеральный совет обязывает многие отрасли и отдельные предприятия сопровождать снятие режима карантина введением собственных концепций защиты персонала, что может включать и использование масок.



На вчерашней пресс-конференции Федеральный совет объяснил также, что одни маски не есть панацея и что их следует использовать только в дополнение к уже действующим нормам и правилам личной и общественной гигиены. Иными словам правительство заявило что там, где правило «двух метров» соблюдено быть не может, там маски могут все-таки обеспечить определенную степень защиты. Иначе зачем их уже сейчас применяют в сфере ухода за больными?



До сих пор эксперты Федерального Ведомства здравоохранения (BAG) говорили, что «ношению масок нужно еще учиться, в противном случае риск заражения может быть даже больше, чем без маски». Кроме того, по их словам, «маска не должна приводить к возникновению ложного ощущения полной безопасности и к пренебрежению правилами социального дистанцирования». Сейчас BAG тоже не объясняет, как следует носить маски, советуя только гражданам не изготовлять текстильные маски самим.



Как правильно носить маски?



В Германии власти рекомендуют вести себя следующим образом: «Перед тем, как надеть маску, помойте или продезинфицируйте руки. Маска должна закрывать рот и нос. При надевании и снятии следует следить за тем, чтобы любые скопившиеся на маске выделения не попадали на руки. Снимая маску, держите ее только за лямки. Затем снова вымойте и / или продезинфицируйте руки». swissinfo.ch Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: контроль, Швейцария, защита, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 118 раз Комментарии