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Черногория ищет лекарство от коронавируса на дне Адриатики

У Черногории есть уникальный шанс найти материал для изготовления противовирусных препаратов, которые будут эффективны в лечении в том числе и COVID-19. Такое мнение высказал профессор Герман Эрлих из технического университета Bergakademie Freiberg, сообщает ИА REGNUM.

Доктор Эрлих совместно с институтом биологии моря в Которе (Черногория) исследует свойства «золотой губки» (Aplysina aerophoba) с 2008 года и утверждает, что из нее можно производить противовирусные препараты, эффективные и в случае коронавируса.

Сейчас над проектом работает международная группа ученых в разных районах побережья. Они утверждают, что колонии этих губок должны жить и у берегов Хорватии и Албании. «Золотые губки» — это охраняемы вид, однако они быстро растут, а в Черногории научились их выращивать искусственно.

Проект поддерживает и правительство Черногории.
ИА “Regnum”
Категории: в мире, здоровье
Ключевые слова: Черногория, лекарство, коронавирус, Адриатика
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добавлена сегодня, 23 апреля, 11:40

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