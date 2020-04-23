На Еврейском кладбище в столице Литвы почтут память Виленского гаона 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



В четверг, в день трехсотлетия Виленского гаона, на Еврейском кладбище Судервес в Вильнюсе состоится памятная церемония.



В мероприятии примут участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски, посол Израиля в Литве Йоссеф Леви, сообщило внешнеполитическое ведомство.



По случаю этого юбилея планируется телефонная беседа президентов Литвы и Израиля.



2020-ой год сейм Литвы объявил годом Виленского гаона и истории евреев Литвы.



Живший в 18-ом веке Элияху бен Шломо Залман – известный как Виленский гаон, является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и комментаторов Талмуда. Он стал основоположником современного иудаизма. В четверг, в день трехсотлетия Виленского гаона, на Еврейском кладбище Судервес в Вильнюсе состоится памятная церемония.В мероприятии примут участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски, посол Израиля в Литве Йоссеф Леви, сообщило внешнеполитическое ведомство.По случаю этого юбилея планируется телефонная беседа президентов Литвы и Израиля.2020-ой год сейм Литвы объявил годом Виленского гаона и истории евреев Литвы.Живший в 18-ом веке Элияху бен Шломо Залман – известный как Виленский гаон, является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и комментаторов Талмуда. Он стал основоположником современного иудаизма. Основную часть жизни он прожил в Вильнюсе, здесь и скончался в 1797 году. Виленский Гаон сначала был захоронен на Старом еврейском кладбище в вильнюсском микрорайоне Шнипишкес, но в годы советской оккупации кладбище было ликвидировано и могилу перенесли на другое кладбище в литовской столице, в микрорайоне Шешкине.



Гаон является прадедом Ильи Абрамовича Ефрона, основателя издательского дома "Брокгауз и Ефрон".



По некоторым данным, одним из потомков Виленского Гаона является и израильский премьер Биньямин Нетаньяху.



Первые евреи в Вильнюсе поселились еще в XVI веке. До Холокоста литваки, которые говорили преимущественно на идише и отличались строгими религиозными правилами, составляли около 10% мирового еврейства. Вильнюс из-за своего значения для евреев называли "Северным Иерусалимом".



До Второй мировой войны в Литве проживало более 200 тыс. евреев, но более 90% литовской общины было уничтожено во время нацистской оккупации. Сейчас в Литве проживают около 3 тыс. евреев. BNS Категории: общество, культура, история Ключевые слова: евреи, память, Виленский Гаон География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 157 раз Комментарии