На Еврейском кладбище в столице Литвы почтут память Виленского гаона

В четверг, в день трехсотлетия Виленского гаона, на Еврейском кладбище Судервес в Вильнюсе состоится памятная церемония.
В мероприятии примут участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски, посол Израиля в Литве Йоссеф Леви, сообщило внешнеполитическое ведомство.
По случаю этого юбилея планируется телефонная беседа президентов Литвы и Израиля.
2020-ой год сейм Литвы объявил годом Виленского гаона и истории евреев Литвы.
Живший в 18-ом веке Элияху бен Шломо Залман – известный как Виленский гаон, является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и комментаторов Талмуда. Он стал основоположником современного иудаизма.
Основную часть жизни он прожил в Вильнюсе, здесь и скончался в 1797 году. Виленский Гаон сначала был захоронен на Старом еврейском кладбище в вильнюсском микрорайоне Шнипишкес, но в годы советской оккупации кладбище было ликвидировано и могилу перенесли на другое кладбище в литовской столице, в микрорайоне Шешкине.
Гаон является прадедом Ильи Абрамовича Ефрона, основателя издательского дома "Брокгауз и Ефрон".
По некоторым данным, одним из потомков Виленского Гаона является и израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Первые евреи в Вильнюсе поселились еще в XVI веке. До Холокоста литваки, которые говорили преимущественно на идише и отличались строгими религиозными правилами, составляли около 10% мирового еврейства. Вильнюс из-за своего значения для евреев называли "Северным Иерусалимом".
До Второй мировой войны в Литве проживало более 200 тыс. евреев, но более 90% литовской общины было уничтожено во время нацистской оккупации. Сейчас в Литве проживают около 3 тыс. евреев.
Гаон является прадедом Ильи Абрамовича Ефрона, основателя издательского дома "Брокгауз и Ефрон".
По некоторым данным, одним из потомков Виленского Гаона является и израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Первые евреи в Вильнюсе поселились еще в XVI веке. До Холокоста литваки, которые говорили преимущественно на идише и отличались строгими религиозными правилами, составляли около 10% мирового еврейства. Вильнюс из-за своего значения для евреев называли "Северным Иерусалимом".
До Второй мировой войны в Литве проживало более 200 тыс. евреев, но более 90% литовской общины было уничтожено во время нацистской оккупации. Сейчас в Литве проживают около 3 тыс. евреев.