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На Еврейском кладбище в столице Литвы почтут память Виленского гаона

фото: delfi.lt


В четверг, в день трехсотлетия Виленского гаона, на Еврейском кладбище Судервес в Вильнюсе состоится памятная церемония.

В мероприятии примут участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски, посол Израиля в Литве Йоссеф Леви, сообщило внешнеполитическое ведомство.

По случаю этого юбилея планируется телефонная беседа президентов Литвы и Израиля.

2020-ой год сейм Литвы объявил годом Виленского гаона и истории евреев Литвы.

Живший в 18-ом веке Элияху бен Шломо Залман – известный как Виленский гаон, является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и комментаторов Талмуда. Он стал основоположником современного иудаизма.
Основную часть жизни он прожил в Вильнюсе, здесь и скончался в 1797 году. Виленский Гаон сначала был захоронен на Старом еврейском кладбище в вильнюсском микрорайоне Шнипишкес, но в годы советской оккупации кладбище было ликвидировано и могилу перенесли на другое кладбище в литовской столице, в микрорайоне Шешкине.

Гаон является прадедом Ильи Абрамовича Ефрона, основателя издательского дома "Брокгауз и Ефрон".

По некоторым данным, одним из потомков Виленского Гаона является и израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Первые евреи в Вильнюсе поселились еще в XVI веке. До Холокоста литваки, которые говорили преимущественно на идише и отличались строгими религиозными правилами, составляли около 10% мирового еврейства. Вильнюс из-за своего значения для евреев называли "Северным Иерусалимом".

До Второй мировой войны в Литве проживало более 200 тыс. евреев, но более 90% литовской общины было уничтожено во время нацистской оккупации. Сейчас в Литве проживают около 3 тыс. евреев.
BNS
Категории: общество, культура, история
Ключевые слова: евреи, память, Виленский Гаон
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 23 апреля, 12:30

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