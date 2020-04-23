Суд не разрешил арестовать адвоката Г. Данелюса 🔊 Воспроизвести



В четверг Вильнюсский окружной суд отклонил просьбу прокуроров арестовать адвоката Гедрюса Данелюса, подозреваемого в незаконном воздействии на руководство Службы спецрасследований (ССР), и не назначил в отношении его никакой меры пресечения, об этом BNS сообщила представитель суда по связям с общественностью Риманте Краулише.



Прокуроры просили арестовать Д. Данелюса на две недели, утверждая, что при назначении более мягкой меры пресечения "может быть не обеспечено беспрепятственное проведение досудебного расследования, и ограничены возможности объективно расследовать обстоятельства преступных деяний".



В четверг в суде также будет рассматриваться назначение меры пресечения бизнесмену Антанасу Петрошюсу.



Прокуратура во вторник сообщила, что задержаны три адвоката и один предприниматель в рамках расследования попытки незаконного воздействия на главу ССР Ж. Барткуса и одного следователя, которая проводит досудебное расследование в деле о Национальном центре крови (НЦК). В четверг Вильнюсский окружной суд отклонил просьбу прокуроров арестовать адвоката Гедрюса Данелюса, подозреваемого в незаконном воздействии на руководство Службы спецрасследований (ССР), и не назначил в отношении его никакой меры пресечения, об этом BNS сообщила представитель суда по связям с общественностью Риманте Краулише.Прокуроры просили арестовать Д. Данелюса на две недели, утверждая, что при назначении более мягкой меры пресечения "может быть не обеспечено беспрепятственное проведение досудебного расследования, и ограничены возможности объективно расследовать обстоятельства преступных деяний".В четверг в суде также будет рассматриваться назначение меры пресечения бизнесмену Антанасу Петрошюсу.Прокуратура во вторник сообщила, что задержаны три адвоката и один предприниматель в рамках расследования попытки незаконного воздействия на главу ССР Ж. Барткуса и одного следователя, которая проводит досудебное расследование в деле о Национальном центре крови (НЦК). По данным BNS, задержанные адвокаты - адвокат профессионального адвокатского сообщества WINT law firm Гедрюс Данелюс и адвокаты профессионального адвокатского сообщества Intra lex Валдас Ракаускас и Дайнюс Баронас.



Г. Данелюс является одним из защитников предпринимателя, акционера компании Solis Tribus Антанаса Петрошюса в проводимом ССР расследовании о НЦК. По данным BNS, А. Петрошюс тоже задержан.



Заместитель генпрокурора Жидрунас Радишаускас сказал, что у подозреваемых найдена собранная информация о сотруднике ССР.



Есть подозрения, что при помощи собранных личных и служебных данных могли предприниматься попытки добиться того, чтобы высокопоставленные сотрудники ССР приняли благоприятные для предпринимателя решения.



В деле Наццентра крови подозрения предъявлены двум фигурантам – акционеру Solis Tribus А. Петрошюсу и бывшему руководителю центра Йоланте Букульчене – она покинула руководящий пост после подозрений в коррупции два года назад. По последним данным, А. Петрошюс подозревается в содействии злоупотреблениям, а Й. Букульчене – в злоупотреблении.



В последнее время Д. Данелюс представлял в деле о политической коррупции и бывшего вице-президента концерна MG Baltic Роландаса Курлянскиса, защищал пресс-секретаря бывшего президента Дали Грибаускайте Дайву Ульбинайте, возглавлял Клайпедскую окружную прокуратуру, выдвигался на должность заместителя генпрокурора, а в 2018 году премьер Саулюс Сквернялис выдвигал его в министры юстиции. Тогда президент Д. Грибаускайте отклонила его кандидатуру. BNS Категории: чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: расследование, слежка, спецслужба, ССР, аресты, адвокаты География: Литва — статья прочитана 189 раз Комментарии