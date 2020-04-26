Годовщина Чернобыльской трагедии: 2 свечи на подоконнике 🔊 Воспроизвести







Вновь - 26 апреля, уже 34-я годовщина Чернобыльской трагедии, только уже не соберемся мы у памятника «Мать Чернобыля», не будет митинга, не будет чернобыльцев, гостей, представителей посольств и республиканских ведомств.



У природы и человеческой глупости свои законы. Поэтому к годовщине Чернобыльской катастрофы подходим в условиях вездесущего Коронавируса-19 и самоизоляции по всему миру, многокилометровых лесных пожаров в Украине, и что особо плохо – пожаров в 30-ти километровой зоне ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.



Будем придерживаться правил карантина, останемся дома. Зажжем одну свечу: за упокой душ погибших и умерших из-за той радиоактивной жути. Зажжем другую свечу: во здравие живущих. Поставим на подоконник, чтобы видели мы, чтобы поняли другие.



Будем живы и будем здоровы.



Анатолий ЗАРОВСКИЙ,



президент благотворительного фонда чернобыльцев «Наш берег»



Вновь - 26 апреля, уже 34-я годовщина Чернобыльской трагедии, только уже не соберемся мы у памятника «Мать Чернобыля», не будет митинга, не будет чернобыльцев, гостей, представителей посольств и республиканских ведомств.У природы и человеческой глупости свои законы. Поэтому к годовщине Чернобыльской катастрофы подходим в условиях вездесущего Коронавируса-19 и самоизоляции по всему миру, многокилометровых лесных пожаров в Украине, и что особо плохо – пожаров в 30-ти километровой зоне ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.Будем придерживаться правил карантина, останемся дома. Зажжем одну свечу: за упокой душ погибших и умерших из-за той радиоактивной жути. Зажжем другую свечу: во здравие живущих. Поставим на подоконник, чтобы видели мы, чтобы поняли другие.Будем живы и будем здоровы. специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Чернобыль, «Наш берег», чернобыльцы, 2 свечи, Анатолий ЗАРОВСКИЙ — статья прочитана 216 раз Комментарии