Нобелевский лауреат заявил, что Трамп ведет США к Великой депрессии 🔊 Воспроизвести



Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц заявил, что подход американских властей к решению кризиса, связанного с коронавирусом, похож на действия страны третьего мира и может привести страну ко второй Великой депрессии, сообщает



"Число тех, кто обращается в "продовольственные банки", просто огромно и превышает возможности в обеспечении их (продуктами. — Прим. ред.). Это как страна третьего мира. Государственная система социальной защиты не работает", — сказал он в интервью изданию.



На вопрос, можно ли сказать о том, что США, возможно, двигаются ко второй Великой депрессии, экономист ответил: "Если коротко — да". Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц заявил, что подход американских властей к решению кризиса, связанного с коронавирусом, похож на действия страны третьего мира и может привести страну ко второй Великой депрессии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian."Число тех, кто обращается в "продовольственные банки", просто огромно и превышает возможности в обеспечении их (продуктами. — Прим. ред.). Это как страна третьего мира. Государственная система социальной защиты не работает", — сказал он в интервью изданию.На вопрос, можно ли сказать о том, что США, возможно, двигаются ко второй Великой депрессии, экономист ответил: "Если коротко — да". "Если предоставить все Дональду Трампу и Митчелу Макконнеллу (лидеру республиканцев в сенате. — Прим. ред.), у нас будет Великая депрессия. Если бы у нас была надлежащая структура политики, мы могли бы с легкостью ее избежать", — добавил давний критик политики Трампа.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.



В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии скончались 45 тысяч пациентов, заразились болезнью более 820 тысяч человек. РИА Новости Категории: экономика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: экономика, контроль, Трамп, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 49 раз Комментарии