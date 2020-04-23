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Министры стран Балтии планируют общие действия по открытию границ – премьер Литвы

премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис


Министрам иностранных дел Балтийских стран поручено координировать совместные действия по планированию открытия границ, заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

"Министрам иностранных дел Балтийских стран поручена координация совместных действий по открытию границ, частичному возобновлению передвижения, активизации торгового обмена и прочих мер, с привлечением в этот процесс министров здравоохранения и прочих ответственных ведомств", – цитируются слова С. Сквернялиса, в опубликованном в среду пресс-релизе Кабмина.

В среду вместе с премьером Эстонии Юри Ратсом и главой Латвийского правительства Кришьянисом Кариньшем С. Сквернялис принял участие в видео-конференции председателей Совета министров Балтийских стран.
Премьеры Балтийских стран обсудили практическое сотрудничество в разрешении кризиса с COVID-19, смягчение карантинных мер – координацию идей и практических шагов.

По словам премьера, активная координация между государствами Балтии в принятии решений по карантину, а также в смягчении карантинных мер важна как на политическом, так и на экспертном уровне. Этих решений очень ждет общественность Балтийских государств.

Была достигнута договоренность проводить в ближайшее время регулярные видео-конференции. На них большое внимание будет уделяться проектам общих интересов – Rail Baltica, синхронизации электросетей, предложению Еврокомиссии и Литвы обсудить отказ от покупки электроэнергии у третьих стран.
BNS
Категории: политика, общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 23 апреля, 10:30

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