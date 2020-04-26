Если бы не карантин... 🔊 Воспроизвести Если бы не карантин, то литовские кинозрители в апреле смогли бы посмотреть в кинотеатрах Литвы три новейшие российские премьеры (2020 г.), дистрибьютором которых выступала компания «Garsų pasaulio įrašai».







Режиссёр Константин Стат­ский. В ролях: Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дерга­чёв, Алек­сандра Кузенкина, Любо­мир Бан­дович, Барбара Тата­лович, Миодраг Радонич и др.



…Паша, сербский сердцеед и весельчак, – хозяин пятизвёздочного отеля в Белграде. Он живёт, не зная бед, пока однажды совершенно случайно не портит новое – многомиллионное! – приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Паша после четырёхлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью. В романтичной атмосфере древнего города чувства между ними готовы вспыхнуть вновь… если бы не будущий тесть, настоящий муж, слепой дед и друг-банкрот!.. Первая лента, о которой надо рассказать, - это искромётная комедия «Отель «Белград» (Hotel Beograd).Режиссёр Константин Стат­ский. В ролях: Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дерга­чёв, Алек­сандра Кузенкина, Любо­мир Бан­дович, Барбара Тата­лович, Миодраг Радонич и др.…Паша, сербский сердцеед и весельчак, – хозяин пятизвёздочного отеля в Белграде. Он живёт, не зная бед, пока однажды совершенно случайно не портит новое – многомиллионное! – приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Паша после четырёхлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью. В романтичной атмосфере древнего города чувства между ними готовы вспыхнуть вновь… если бы не будущий тесть, настоящий муж, слепой дед и друг-банкрот!..



…Лучшая саблистка мира, Александра Покровская, знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остаётся сделать последний шаг – взять олимпийское «золото». Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Её цель – занять место Покровской.



Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не может ничто. Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за сверканием острых клинков. И всё очевиднее: эта яростная борьба уже зашла слишком далеко…



И если бы не объявленный карантин, то в литовских кинотеатрах с 24 апреля начался бы показ спортивной мелодрамы «Стрельцов».



…Огромные толпы поклонников, признание, слава, деньги, большая любовь - к 20-ти годам у него есть всё, о чём только можно мечтать. Он – Эдуард Стрельцов, восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна с замиранием сердца ждёт побед советской сборной на предстоящем чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена.



Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов должен совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать всем, что он – чемпион, великий спортс­мен, заслуживший настоящую народную любовь.



Вторая из не состоявшихся в кинопрокате Литвы лент - драма «На острие» режиссёра Эдуарда Бордукова со Светланой Ходченковой в главной роли.…Лучшая саблистка мира, Александра Покровская, знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остаётся сделать последний шаг – взять олимпийское «золото». Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Её цель – занять место Покровской.Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не может ничто. Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за сверканием острых клинков. И всё очевиднее: эта яростная борьба уже зашла слишком далеко…И если бы не объявленный карантин, то в литовских кинотеатрах с 24 апреля начался бы показ спортивной мелодрамы «Стрельцов».Режиссёр Илья Учитель. В главных ролях: Александр Петров, Стася Милославская, Александр Яценко, Виталий Хаев, Виктор Добронравов и др.…Огромные толпы поклонников, признание, слава, деньги, большая любовь - к 20-ти годам у него есть всё, о чём только можно мечтать. Он – Эдуард Стрельцов, восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна с замиранием сердца ждёт побед советской сборной на предстоящем чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена.Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов должен совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать всем, что он – чемпион, великий спортс­мен, заслуживший настоящую народную любовь. «Обзор» Категории: культура Ключевые слова: кино, «Garsų pasaulio įrašai», «Отель «Белград», «На острие», Эдуард Стрельцов Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1215 — статья прочитана 174 раза Комментарии