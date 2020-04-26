«Tele2» Power Pack»: пакет услуг для удалённой работы 🔊 Воспроизвести







Затянувшийся период карантина стал большим и сложным испытанием для бизнеса. Для того, чтобы было проще и легче работать удалённо, «Tele2» предлагает воспользоваться специальным пакетом смарт-услуг «Power Pack», идеально укомплектованным для работы на расстоянии.



Всё в одном



Как только был объявлен карантин, у предприятий возникло множество бытовых и технических вопросов, начиная с того, как обеспечить надлежащие условия труда для своих работников, о каком оборудовании позаботиться, как гарантировать качественную связь по интернету, и заканчивая тем, как переадресовать звонки, поступающие по фиксированной телефонной связи или на телефон заболевшего либо находящегося в отпуске работника, его работающим коллегам, и как не потерять важных клиентов. Как только был объявлен карантин, у предприятий возникло множество бытовых и технических вопросов, начиная с того, как обеспечить надлежащие условия труда для своих работников, о каком оборудовании позаботиться, как гарантировать качественную связь по интернету, и заканчивая тем, как переадресовать звонки, поступающие по фиксированной телефонной связи или на телефон заболевшего либо находящегося в отпуске работника, его работающим коллегам, и как не потерять важных клиентов. Львиную долю этих проблем снимает одно очень простое и гибкое решение «Power Pack», объединяющее важные и в настоящее время особенно актуальные для бизнеса интеллектуальные услуги – безлимитные тарифные планы для разговоров и интернета, интеллектуальное управление звонками, свободный интернет для офиса или дома и специальные скидки на новейшее оборудование. Всё это – для организованной повседневной работы, независимо от того, где вы или ваши работники находитесь.



Дополнительное преимущество – интеллектуальное управление звонками



Клиенты, испытавшие план во время карантина, остались довольны тем, что, выбрав «Power Pack» по привлекательной цене, получили полный пакет разумных решений, которые помогают им решать связанные с бизнесом повседневные вопросы.



Понравившейся клиентам и высоко оцененной ими частью этого пакета является и интеллектуальное управление звонками, которое позволяет легко управлять звонками предприятия без какой-либо дополнительной платы за оборудование и установку.



Йонас Тяпковас, руководитель по продажам и развитию 27 лет действующего в Литве лидера рынка образовательных услуг «Kalba.lt» отмечает, что в период карантина благодаря переводу всей своей деятельности на удалённый метод и внедрению интеллектуального управления звонками для работников, непосредственно общающихся с клиентами, им удалось повысить продуктивность деятельности и уменьшить количество пропущенных звонков.



Генеральный директор крупнейшей торговой сети бытовой электроники «Topo centras» Ремигиюс Штарас также убедился, что с помощью инструмента интеллектуального управления звонками смог в нужное время очень быстро объединить в разных городах своих лучших экспертов, которые сразу же начали консультировать клиентов предприятия, выбирающих бытовую электронную технику.



А коммерческий директор предприятия по обучению вождению «Rigveda» Герда Крищюнайте-Кроцене была приятно удивлена скоростью подключения услуги: «Как только начался карантин, мы поняли, что нам срочно нужна услуга переадресации звонков. Интеллектуальное управление звонками нам подключили всего за полчаса – так оперативно была решена возникшая проблема координирования звонков из 26 филиалов во всей Литве».



3 месяца бесплатных услуг «Power Pack»



В связи с затянувшимся в стране карантином оператор мобильной связи «Tele2» позволит своим корпоративным клиентам 3 месяца бесплатно пользоваться пакетом смарт-услуг «Power Pack». Это предложение распространяется и на новых клиентов оператора, заказавших пакет услуг в период карантина.



«Мы прекрасно понимаем, насколько напряжённым является этот период для бизнеса, особенно для его малого и среднего сегментов, поэтому в знак солидарности мы предоставим возможность каждому своему корпоративному клиенту на протяжении трёх месяцев бесплатно пользоваться пакетом услуг, идеально укомплектованным для удалённой работы», – говорит Лукас Мулявичюс, руководитель по маркетингу для корпоративных клиентов «Tele2».



Предложение действительно для заказывающих план на 24 месяца. Ориентировочные цены планов «Power Pack» начинаются от 7,63 евро/ мес. с 6 Гб данных до 14,83 евро/ мес. с безлимитным количеством данных (цены указаны без НДС).



Подробнее узнать о планах «Power Pack» для бизнеса можно здесь: https://tele2.lt/verslui/planai-power-pack.



Все возникающие вопросы вы можете выяснить у своего персонального менеджера «Tele2», а также позвонив по телефону общей бизнес-линии 1885 или воспользовавшись возможностью самообслуживания: https://mano.tele2.lt/. Инф. «Обзора» Категории: технологии, в странах Балтии Ключевые слова: Tele2, «Power Pack», смарт-услуга Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1215 — статья прочитана 185 раз Комментарии