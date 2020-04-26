Призвание 🔊 Воспроизвести Фото из семейного альбома Шибаевых







Заканчивающая в этом году гимназию молодая шахматистка из Клайпеды Мария Шибаева дала большое интервью многократной чемпионке Европы и мира по фитнесу Светлане Пугачёвой: рассказала о шахматах, о себе в этом виде спорта.



Предлагаем читателям выборку из этой интересной беседы, размещённой на платформе видеоканала youtube.com и на сайте «Обзора» и показывающей, как молодой женский мастер ФИДЕ из Клайпеды поднималась по ступенькам к своим, уже весомым результатам.



Важный аспект жизни



Мария считает шахматы одним из важных аспектов своей жизни. А начала она ими заниматься в 2007 году, когда ей было пять лет. Тогда мама отдала её в разные кружки: танцы, различные виды спорта, лепка, шахматы. Мама хотела, чтобы дочь нашла то, что ей больше всего понравится. Через пару лет выяснилось, что это - шахматы. Появились обязательства. Детство изменилось с появлением в них шахмат. Предлагаем читателям выборку из этой интересной беседы, размещённой на платформе видеоканала youtube.com и на сайте «Обзора» и показывающей, как молодой женский мастер ФИДЕ из Клайпеды поднималась по ступенькам к своим, уже весомым результатам.Мария считает шахматы одним из важных аспектов своей жизни. А начала она ими заниматься в 2007 году, когда ей было пять лет. Тогда мама отдала её в разные кружки: танцы, различные виды спорта, лепка, шахматы. Мама хотела, чтобы дочь нашла то, что ей больше всего понравится. Через пару лет выяснилось, что это - шахматы. Появились обязательства. Детство изменилось с появлением в них шахмат.



Мария считает, что выиграть тогда было не особенно сложно. Ведь в то время в Литве среди своих сверстников, по её мнению, она работала над шахматами больше всех.



Мотивация



Мария уверена, что десятилетнего ребёнка мотивируют первые победы и, конечно же, родители, играющие большую роль. Ведь именно им приходится переживать с ребёнком неудачи и осознание того, что всегда занимать первые места невозможно. Это осознание приходит через боль поражений, слёзы. Но это одновременно воспитывает твёрдость, характер, умение владеть своими чувствами и эмоциями.



Ведь шахматы - это и психология. И не всегда выигрывает тот, кто сильнее играет. Можно вы­играть и психологически.



Мария сравнивает жизнь с шахматами, ей даже снятся сны о них. Считает, что жизнь – это шахматная игра, а люди – фигуры. Это понимание иногда помогает девушке в жизни.



Ей снятся шахматные комбинации, которые утром записывает. Бывает, что эти записи использует в игре.



Несколько раз в жизни Маша оставляла шахматы. Самый большой перерыв в игре был около полугода, и был он недавно. Особенно после неудач, тогда казалось, что шахматы приелись, что это «не её». Хотелось найти себя в чём-то другом.



- Но я всегда возвращалась к шахматам, - говорит спортсменка. - И после последнего возвращения я сделала для себя чёткий вывод, что не могу оставить шахматы. Что это - моё призвание, что они точно мне нужны. Кстати, любимый мой фильм - «Жертвуя пешкой» (США) - о шахматах, о чемпионе мира Бобби Фишере. Этот человек меня очень мотивирует. Покоряет его работоспособность, настойчивость, любовь к шахматам.



- Родители много сил и финансов вложили в мои шахматы: поездки, соревнования, тренеры. Повезло, что в Клайпеде есть фонд поддержки. он третий год платит мне стипендию. Но основная финансовая ноша лежит на родителях, это дорогой вид спорта. Надо в шахматах быть не только стрессо­устойчивым, но и довольно богатым человеком.



Тонкости



- Шахматы требуют стабильности. Чтобы чего-то добиться, надо заниматься каждый день – минимум по два часа, - делится собеседница С.Пугачёвой.



Сейчас Мария с тренером занимается около двух раз в неделю, примерно по 1,5 часа. И обязательна самостоятельная работа, без неё в шахматах никак нельзя.



Оказывается, несколько лет девушка занималась сразу с тремя тренерами: один был по началу партии – по дебюту, второй помогал разбираться в тонкостях середины партии, с третьим изучала эндшпиль – конец партии. Везде есть свои ловушки, идеи, которые надо знать. Ещё надо знать шахматные принципы, стратегию и тактику.



Мария любит посидеть в тишине с ручкой и бумагой. И записывать всё, что приходит в голову. Это не дневник, это просто мысли в данный момент. Это помогает снять напряжение от неподвижного сидения за шахматной доской, когда в тебе бушует адреналин, особенно в конце партии. Бывает, партии длятся по 5-6 часов. Самую длинную партию Мария играла 7 часов и выиграла её.



- Шахматы – это жизнь, но это и война. Нужно уметь ударить. И я боец.



А впереди новые сражения, в том числе, и за звание международного мастера.



Успехов тебе, Мария!



Пересказала некоторые моменты беседы Ирина БЕЛЯЕВА



Мария считает, что её первая главная победа была в 10-летнем возрасте. Было это на чемпионате Литвы, в котором принимали участие дети в возрасте до 10 лет. И пусть это был не первый выигранный турнир, но первый, по её мнению, крупный. Она до сих пор помнит практически всё буквально в деталях.Мария считает, что выиграть тогда было не особенно сложно. Ведь в то время в Литве среди своих сверстников, по её мнению, она работала над шахматами больше всех.Мария уверена, что десятилетнего ребёнка мотивируют первые победы и, конечно же, родители, играющие большую роль. Ведь именно им приходится переживать с ребёнком неудачи и осознание того, что всегда занимать первые места невозможно. Это осознание приходит через боль поражений, слёзы. Но это одновременно воспитывает твёрдость, характер, умение владеть своими чувствами и эмоциями.Ведь шахматы - это и психология. И не всегда выигрывает тот, кто сильнее играет. Можно вы­играть и психологически.Мария сравнивает жизнь с шахматами, ей даже снятся сны о них. Считает, что жизнь – это шахматная игра, а люди – фигуры. Это понимание иногда помогает девушке в жизни.Ей снятся шахматные комбинации, которые утром записывает. Бывает, что эти записи использует в игре.Несколько раз в жизни Маша оставляла шахматы. Самый большой перерыв в игре был около полугода, и был он недавно. Особенно после неудач, тогда казалось, что шахматы приелись, что это «не её». Хотелось найти себя в чём-то другом.- Но я всегда возвращалась к шахматам, - говорит спортсменка. - И после последнего возвращения я сделала для себя чёткий вывод, что не могу оставить шахматы. Что это - моё призвание, что они точно мне нужны. Кстати, любимый мой фильм - «Жертвуя пешкой» (США) - о шахматах, о чемпионе мира Бобби Фишере. Этот человек меня очень мотивирует. Покоряет его работоспособность, настойчивость, любовь к шахматам.- Родители много сил и финансов вложили в мои шахматы: поездки, соревнования, тренеры. Повезло, что в Клайпеде есть фонд поддержки. он третий год платит мне стипендию. Но основная финансовая ноша лежит на родителях, это дорогой вид спорта. Надо в шахматах быть не только стрессо­устойчивым, но и довольно богатым человеком.- Шахматы требуют стабильности. Чтобы чего-то добиться, надо заниматься каждый день – минимум по два часа, - делится собеседница С.Пугачёвой.Сейчас Мария с тренером занимается около двух раз в неделю, примерно по 1,5 часа. И обязательна самостоятельная работа, без неё в шахматах никак нельзя.Оказывается, несколько лет девушка занималась сразу с тремя тренерами: один был по началу партии – по дебюту, второй помогал разбираться в тонкостях середины партии, с третьим изучала эндшпиль – конец партии. Везде есть свои ловушки, идеи, которые надо знать. Ещё надо знать шахматные принципы, стратегию и тактику.Мария любит посидеть в тишине с ручкой и бумагой. И записывать всё, что приходит в голову. Это не дневник, это просто мысли в данный момент. Это помогает снять напряжение от неподвижного сидения за шахматной доской, когда в тебе бушует адреналин, особенно в конце партии. Бывает, партии длятся по 5-6 часов. Самую длинную партию Мария играла 7 часов и выиграла её.- Шахматы – это жизнь, но это и война. Нужно уметь ударить. И я боец.А впереди новые сражения, в том числе, и за звание международного мастера.Успехов тебе, Мария!Пересказала некоторые моменты беседы Ирина БЕЛЯЕВА «Обзор» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: шахматы, Мария Шибаева, Шибаева Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1215 География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 205 раз Комментарии