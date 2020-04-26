О новом сезоне ЛГСО 🔊 Воспроизвести Литовский государственный симфонический оркестр (ЛГСО) под управлением художественного руководителя и главного дирижёра маэстро Гинтараса Ринкявичюса с надеждой смотрит в будущее и уже, как сообщалось ранее, представил программу нового сезона.



32-й концертный сезон ЛГСО начнёт 1 октября в Вильнюсском Дворце конгрессов исполнением Девятой симфонии Л.ван Бетховена.



9 октября публику ждёт исключительный для любителей скрипичной игры праздник - в Литву приезжает именуемая «драгоценным камнем Японии» и одна из лучших скрипачек своего поколения в мире Моне Хаттори. Ей всего 21 год, но критики единодушно хвалят её за высокое мастерство, эмоциональность, музыкальность и страсть. Во второй части концерта ЛГСО исполнит «Фантастическую сим­фонию» французского компо­зитора Г.Берлиоза. Оркестром будет дирижировать главный дирижёр Национального театра оперы и балета Латвии Мартиньш Озолиньш. 32-й концертный сезон ЛГСО начнёт 1 октября в Вильнюсском Дворце конгрессов исполнением Девятой симфонии Л.ван Бетховена.9 октября публику ждёт исключительный для любителей скрипичной игры праздник - в Литву приезжает именуемая «драгоценным камнем Японии» и одна из лучших скрипачек своего поколения в мире Моне Хаттори. Ей всего 21 год, но критики единодушно хвалят её за высокое мастерство, эмоциональность, музыкальность и страсть. Во второй части концерта ЛГСО исполнит «Фантастическую сим­фонию» французского компо­зитора Г.Берлиоза. Оркестром будет дирижировать главный дирижёр Национального театра оперы и балета Латвии Мартиньш Озолиньш. В новом сезоне ЛГСО снова уделит внимание регионам - 10, 11 и 18 октября он выступит в Мариямполе, Панявежисе и Йонаве, где в сопровождении оркестра под управлением маэстро Г.Ринкявичюса певцы Она Колобовайте (сопрано) и Людас Микалаускас (бас) представят программу из самых красивых оперных арий.



17 октября намечено выступление непревзойдённого дуэта ударных инструментов - это виртуозы перкуссии Павел Гюнтер и Сигитас Гайлюс, вместе с которым выйдет на сцену Андрюс Пуплаускис, именуемый одним из лучших фаготистов Литвы. В программе их концерта во Дворце конгрессов в этот вечер прозвучит музыка таких знаменитых композиторов современности, как С.Рейх и А.Пярт. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Литовский государственный симфонический оркестр Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1215 — статья прочитана 184 раза Комментарии