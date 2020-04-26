О новом сезоне ЛГСО

32-й концертный сезон ЛГСО начнёт 1 октября в Вильнюсском Дворце конгрессов исполнением Девятой симфонии Л.ван Бетховена.
9 октября публику ждёт исключительный для любителей скрипичной игры праздник - в Литву приезжает именуемая «драгоценным камнем Японии» и одна из лучших скрипачек своего поколения в мире Моне Хаттори. Ей всего 21 год, но критики единодушно хвалят её за высокое мастерство, эмоциональность, музыкальность и страсть. Во второй части концерта ЛГСО исполнит «Фантастическую симфонию» французского композитора Г.Берлиоза. Оркестром будет дирижировать главный дирижёр Национального театра оперы и балета Латвии Мартиньш Озолиньш.
В новом сезоне ЛГСО снова уделит внимание регионам - 10, 11 и 18 октября он выступит в Мариямполе, Панявежисе и Йонаве, где в сопровождении оркестра под управлением маэстро Г.Ринкявичюса певцы Она Колобовайте (сопрано) и Людас Микалаускас (бас) представят программу из самых красивых оперных арий.
17 октября намечено выступление непревзойдённого дуэта ударных инструментов - это виртуозы перкуссии Павел Гюнтер и Сигитас Гайлюс, вместе с которым выйдет на сцену Андрюс Пуплаускис, именуемый одним из лучших фаготистов Литвы. В программе их концерта во Дворце конгрессов в этот вечер прозвучит музыка таких знаменитых композиторов современности, как С.Рейх и А.Пярт.
17 октября намечено выступление непревзойдённого дуэта ударных инструментов - это виртуозы перкуссии Павел Гюнтер и Сигитас Гайлюс, вместе с которым выйдет на сцену Андрюс Пуплаускис, именуемый одним из лучших фаготистов Литвы. В программе их концерта во Дворце конгрессов в этот вечер прозвучит музыка таких знаменитых композиторов современности, как С.Рейх и А.Пярт.