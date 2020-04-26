Штрафы за нарушение карантина 🔊 Воспроизвести



Парламент Литвы принял поправки к Кодексу об административных правонарушениях, ужесточив взыскания за нарушение правил карантина. Минюст, который подготовил эти правила, объяснил, за что грозят штрафы.



Физические лица за нарушение правил карантина могут получить штраф в размере 500-1500 евро.



Минюст информирует, что за первое нарушение полиция может назначить штраф в размере половины минимального, то есть 250 евро, но во второй раз пощады не будет.



«Если человек в течение года уже был наказан за подобное нарушение, то ему могут назначить штраф в размере 1000 евро», – информирует Минюст.



Какой штраф назначить, решает полиция. Если нарушение совершил нетрезвый человек, то это может расцениваться как отягчающее обстоятельство, поэтому и санкции могут быть более жёсткими. Физические лица за нарушение правил карантина могут получить штраф в размере 500-1500 евро.Минюст информирует, что за первое нарушение полиция может назначить штраф в размере половины минимального, то есть 250 евро, но во второй раз пощады не будет.«Если человек в течение года уже был наказан за подобное нарушение, то ему могут назначить штраф в размере 1000 евро», – информирует Минюст.Какой штраф назначить, решает полиция. Если нарушение совершил нетрезвый человек, то это может расцениваться как отягчающее обстоятельство, поэтому и санкции могут быть более жёсткими. «Полицейский решает, какого размера штраф назначить в пределах 500-1500 евро, с учётом смягчающих или отягчающих вину обстоятельств, например, признание вины или совершение действий будучи в нетрезвом состоянии», – сказано в пресс-релизе Минюста.



Нарушением требований карантина сейчас считается нарушение режима самоизоляции. Поэтому, если человек вернулся из-за границы или у него был контакт с больным, или у него диагностировали Covid-19, и он должен был провести в изоляции 14 дней, а он пошёл на улицу гулять с собакой или выбросить мусор – его ждёт штраф.



Административная ответственность грозит и тем, кто зарегистрировался для сдачи теста на коронавирус, но не сдал его, не приехал в назначенное время без уважительной причины.



По-прежнему запрещается появляться в общественных местах группами больше двух человек, исключения касаются только семей с детьми.



«Обязательно надо соблюдать дистанцию больше чем в два метра. Штраф ждёт и за плавание на лодках, яхтах и т.д. группами более чем по два человека», – сказано в сообщении.



Нарушением режима карантина является также неношение маски в общественном месте. Если это нарушение совершило лицо младше 16 лет, то штраф придётся заплатить родителям или опекунам.



«Родители могут получить штраф за то, что разрешают детям играть на детских площадках или во дворах с детьми из других семей», – сказано в сообщении Минюста.



Ещё более суровое наказание ждёт юридических лиц, нарушающих требования карантина. Например, нелегально работающие парикмахерские или ночные клубы. Штраф могут получить и руководители магазинов, в которых нет антисептиков для покупателей. Штраф составляет от 1500-6000 евро. Конкретный штраф назначит суд.



«В междугородних и пригородных автобусах разрешается сидеть на расстоянии не меньше 1 метра от другого пассажира. Транспортные средства должны дезинфицировать на первой и последней остановках», – информирует Минюст. «Обзор» Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1215 — статья прочитана 229 раз Комментарии