Читайте в завтрашнем номере Обзора! 🔊 Воспроизвести







В семнадцатом номере газеты "Обзор" немало публикаций, естественно, посвящено теме коронавируса и карантина. К слову, "Обзор" - единственная из русских газет Литвы, что сообщает о принятом в среду решении правительства, предусматривающем некоторое послабление карантинных "вожжей".



А вы знали, что правительство разработало четыре этапа выхода из карантина, и что начинается уже второй этап?



Есть в номере и другие материалы, касающиеся темы "номер раз" на сегодня - пандемии. Среди них, в частности, первая часть рассказа о виртуальном мосте Москва - Рига в рамках медиаклуба "Формат А3". В этот раз гостем клуба был известный российский политолог Фёдор Лукьянов, обсуждавший с участниками встречи, каким же будет мир после пандемии. В семнадцатом номере газеты "Обзор" немало публикаций, естественно, посвящено теме коронавируса и карантина. К слову, "Обзор" - единственная из русских газет Литвы, что сообщает о принятом в среду решении правительства, предусматривающем некоторое послабление карантинных "вожжей".А вы знали, что правительство разработало четыре этапа выхода из карантина, и что начинается уже второй этап?Есть в номере и другие материалы, касающиеся темы "номер раз" на сегодня - пандемии. Среди них, в частности, первая часть рассказа о виртуальном мосте Москва - Рига в рамках медиаклуба "Формат А3". В этот раз гостем клуба был известный российский политолог Фёдор Лукьянов, обсуждавший с участниками встречи, каким же будет мир после пандемии. Но не одним коронавирусом, к счастью, полна наша жизнь. На первой полосе "Обзора" - Пасхальное поздравление Президента Литвы Гитанаса Науседы православным нашей страны.



Стоит заметить, что из администрации предыдущего руководителя Литовского государства наша газета не получала подобного поздравления. Или оно было так давно, что уже и не помнится.



Будет в номере и пересказ наиболее интересных моментов видеоинтервью с восходящей шахматной звездой Литвы - Марией Шибаевой. Желающие ознакомиться с ним полностью, могут сделать это уже сейчас:







Есть в номере и очередной рассказ о народной умелице, живущей, возможно, рядом с вами. А теперь она, к слову, не только мастерица, но и одна из претенденток на победу в конкурсе "Обзора".



И это - только малая часть того, что вы найдёте в свежем номере "Обзора"! Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: газета, "Обзор", номер, свежий — статья прочитана 179 раз Комментарии