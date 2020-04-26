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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Заметки из подъезда
В вынужденном домашнем карантине люди занимаются различной деятельностью: чтобы только чем-то занять себя, просто «убить» время, некоторые рады свободному времени для выполнения давних своих задумок. А вот в моём большом дворе одной из клайпедских многоэтажек ещё помнят о самоотверженной работе врачей. И периодически аплодисментами выражают им свою признательность и благодарность. И что приятно, аплодируют и взрослые, и дети.
А ещё знаю, что молодая пара по собственной инициативе привозит продукты для семьи сеньоров. И денег не берёт. Аналогичные добрые поступки объединяют людей, поднимают настроение, помогают вместе пережить сложное время.
Не останавливается в городе и культурная жизнь, пусть у неё сейчас и много нюансов.
Например, полным ходом идёт выдвижение кандидатов на титул «Магистр культуры». Этим титулом с 2003 года награждаются горожане за выдающиеся заслуги перед городской культурой.
В этом году титулом будут награждены 1 августа, в день рождения Клайпеды, два претендента. Хочется надеяться, что к этому времени эпидемия коронавируса отступит, и событие пройдёт в обычной торжественной обстановке в старинном Замке города. Эти надежды вселяют силы.
Ирина БЕЛЯЕВА, Клайпеда, «Обзор»
Категории: общество
Ключевые слова: Клайпеда
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1215
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