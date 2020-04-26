Заметки из подъезда 🔊 Воспроизвести



В вынужденном домашнем карантине люди занимаются различной деятельностью: чтобы только чем-то занять себя, просто «убить» время, некоторые рады свободному времени для выполнения давних своих задумок. А вот в моём большом дворе одной из клайпедских многоэтажек ещё помнят о самоотверженной работе врачей. И периодически аплодисментами выражают им свою признательность и благодарность. И что приятно, аплодируют и взрослые, и дети.



А ещё знаю, что молодая пара по собственной инициативе привозит продукты для семьи сеньоров. И денег не берёт. Аналогичные добрые поступки объединяют людей, поднимают настроение, помогают вместе пережить сложное время.



Не останавливается в городе и культурная жизнь, пусть у неё сейчас и много нюансов.



Например, полным ходом идёт выдвижение кандидатов на титул «Магистр культуры». Этим титулом с 2003 года награждаются горожане за выдающиеся заслуги перед городской культурой.



В этом году титулом будут награждены 1 августа, в день рождения Клайпеды, два претендента. Хочется надеяться, что к этому времени эпидемия коронавируса отступит, и событие пройдёт в обычной торжественной обстановке в старинном Замке города. Эти надежды вселяют силы. А ещё знаю, что молодая пара по собственной инициативе привозит продукты для семьи сеньоров. И денег не берёт. Аналогичные добрые поступки объединяют людей, поднимают настроение, помогают вместе пережить сложное время.Не останавливается в городе и культурная жизнь, пусть у неё сейчас и много нюансов.Например, полным ходом идёт выдвижение кандидатов на титул «Магистр культуры». Этим титулом с 2003 года награждаются горожане за выдающиеся заслуги перед городской культурой.В этом году титулом будут награждены 1 августа, в день рождения Клайпеды, два претендента. Хочется надеяться, что к этому времени эпидемия коронавируса отступит, и событие пройдёт в обычной торжественной обстановке в старинном Замке города. Эти надежды вселяют силы. Ирина БЕЛЯЕВА, Клайпеда , «Обзор» Категории: общество Ключевые слова: Клайпеда Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1215 — статья прочитана 181 раз Комментарии