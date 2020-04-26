Приговорённые к самоизоляции 🔊 Воспроизвести



Карантин сильно изменил наши планы на жизнь. Сегодня люди по всему миру вынуждены сидеть дома, от этого, как отмечают многие пользователи соцсетей, может «поехать крыша».



Мы провели небольшой опрос, чтобы узнать, доставляет ли время, проведённое дома на карантине, удовольствие или оно всё-таки многим в тягость. И вот что нам удалось выяснить.



Не все до сих пор относятся серьёзно к тому, что происходит вокруг: «Я как жил, так и живу обычной жизнью, я уже большой и не верю в Деда Мороза». Или же вовсе не понимают, зачем люди так паникуют: «Мы тут(…) возвращались в 3 часа ночи, ехали по городу, народ ночью выходит гулять и то в масках! Это же жесть!».



А те, кто добропорядочно сидит дома, разделились на два лагеря: одни нашли сплошные плюсы в этом, другие не совсем довольны сложившейся ситуацией. Мы провели небольшой опрос, чтобы узнать, доставляет ли время, проведённое дома на карантине, удовольствие или оно всё-таки многим в тягость. И вот что нам удалось выяснить.Не все до сих пор относятся серьёзно к тому, что происходит вокруг: «Я как жил, так и живу обычной жизнью, я уже большой и не верю в Деда Мороза». Или же вовсе не понимают, зачем люди так паникуют: «Мы тут(…) возвращались в 3 часа ночи, ехали по городу, народ ночью выходит гулять и то в масках! Это же жесть!».А те, кто добропорядочно сидит дома, разделились на два лагеря: одни нашли сплошные плюсы в этом, другие не совсем довольны сложившейся ситуацией. Начнём, пожалуй, с позитивно настроенных граждан. Многие находят в карантине большой плюс, так как могут провести больше времени дома с близкими, заняться делами, до которых никак не доходили руки раньше, да и просто нахождение дома им доставляет удовольствие: «Время дома - всегда в радость».



Были и те, кто изначально испытывали удовольствие, но постепенно оно улетучилось: «Первая неделя была в удовольствие, теперь чувствую только тягость».



И даже близкие рядом не всегда помогают: «Сначала было терпимо, но сейчас уже чувствуется, что тяжело, и это при том, что на карантине нахожусь с любимыми, с которыми комфортно».



Но подавляющее большинство отметили, что неудобства всё же карантин доставляет: «…Всё-таки недостаёт движения в открытом пространстве, реальных впечатлений от реального мира».



У кого-то начались проблемы с деньгами: «Тяжко, так как деньги кончились, а заработать нельзя из-за карантина».



Те, кто работает на дому, значительных изменений в жизни не почувствовали: «Я дома работаю, так что в моей жизни ничего не изменилось, кроме того, что сейчас дом - это школа и офис!».



Работающие в том же режиме, как и всегда, радуются тому, что могут работать: «Я не сижу на карантине, я работаю»; «Карантин, в общем, мне в тягость, хорошо, что хоть работаю... Но если бы я сидела на карантине, то сошла бы с ума!».



Как бы там ни было, возможно, сидя дома, будучи более ответственными, мы можем кого-то спасти. В шутке «Наконец-то, сидя на диване, можно спасти мир» самой шутки не так уж и много.



В заключение хочется привести цитату для раздумья. Извините, что она такая большая, но она того стоит.



«Мы ответственно соблюдаем карантин, потому что родные в группе риска. И когда через окно видишь людей, которые спокойно прогуливаются, наслаждаются погодой, бегают, то чувствуешь возмущение. Во-первых, потому что кто-то недополучает движения, солнца, воздуха, а кто-то думает, что он избранный.



Во-вторых, потому что такие безответственные люди могут быть переносчиками вируса...



Выход в магазин тоже стресс, потому что многие покупатели без масок, расстояния не соблюдают. Словом, безответственность... Приходишь домой в стрессе, успокаиваешься не сразу, но не можешь ничего поделать. Мне кажется, что всем нужно быть внимательнее друг к другу, беречь не только тех, кто является членом твоей семьи, но и тех, кому ты можешь потенциально навредить. А ещё мне кажется, что человек настолько бездумно использовал ресурсы планеты, что если бы мы не сделали передышку, то случилась бы какая-то экологическая катастрофа», - так считает актриса Русского драматического театра Литвы Екатерина Макарова. Йоана САЙКОВСКА , «Обзор» Категории: общество Ключевые слова: самоизоляция Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1215 — статья прочитана 152 раза Комментарии