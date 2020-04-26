Дали два года

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Осуществляющее в Вильнюсе строительство «Дома Москвы» общественное учреждение Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» получило ещё два года для того, чтобы узаконить незаконно построенное здание, постановил в четверг Вильнюсский окружной суд (ВОС).



Об этом сообщает агентство BNS.



На каком основании в данном случае употреблено слово «незаконно», в информации литовского информагентства не уточняется.



«Обзор» уже не раз писал о том, что ведомства, контролирующие строительство объекта, после его возведения предъявили претензии застройщику в отношении надстройки здания, не предусмотренной первоначальным проектом. Застройщик же обращал внимание на то, что изменения в данном проекте были согласованы с городскими властями. Об этом сообщает агентство BNS.На каком основании в данном случае употреблено слово «незаконно», в информации литовского информагентства не уточняется.«Обзор» уже не раз писал о том, что ведомства, контролирующие строительство объекта, после его возведения предъявили претензии застройщику в отношении надстройки здания, не предусмотренной первоначальным проектом. Застройщик же обращал внимание на то, что изменения в данном проекте были согласованы с городскими властями. Но в итоге окончательным решением стало требование убрать упомянутую надстройку. И застройщик был вынужден заново проходить все процедуры разрешения, о чём также в своё время не раз писал «Обзор».



Суд счёл, что дополнительный срок в два года для устранения причины претензий со стороны контролёров является разумным: ожидается, что за это время Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) рассмотрит спор «Дома Москвы» со столичной мэрией.



Согласно решению окружного суда, если ВОАС постановит, что мэрия обоснованно не одобрила проектные предложения, то сроки для приведения документов в порядок будут неактуальными, поскольку узаконение станет невозможным.



«Дом Москвы» просил продлить до трёх с половиной лет срок для того, чтобы узаконить здание.



Отклоняя проектные предложения застройщика, столичный муниципалитет исходил из заключения, представленного Департаментом государственной безопасности, что строящийся объект представляет угрозу для национальной безопасности.



Строительство «Дома Москвы» в Вильнюсе, на скрещении улиц Юозапавичяус и Ринктинес началось в 2010 году, однако, по словам инициаторов, строительство забуксовало из-за процедурных проволочек, а впоследствии – и из-за действий администрации Вильнюсского самоуправления.



Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, опираясь на заключение ДГБ, сделанное по его же просьбе, в 2018 году сказал, что этот объект является «инструментом кремлёвской пропаганды и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы».



Иными словами, ДГБ разбирался, не угрожает ли национальной безопасности ещё не введённый в строй «Дом Москвы», то есть ДГБ должен был дать заключение по поводу того, чего ещё нет!



Литовская разведка с 2015 года упоминает «Дом Москвы» в оценках нацбезопасности. Как отмечает разведка, проект, финансируемый правительством Москвы, является одним из важных инструментов России в плане финансирования и координирования проживающих за рубежом соотечественников, а проектом в Вильнюсе активно занимается российское посольство. Почему этот факт должен восприниматься как очевидное доказательство угрозы литовской нацбезопасности, критики «Дома Москвы» в Вильнюсе не разъясняют.



«Обзор» не раз обращал внимание на то, что Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» как организация работает уже давно, проводя празднования Масленицы и устраивая и различные выставки, и претензий к нему со стороны правоохранительных органов не были озвучены ни разу. К слову, в этом году празднование русской Масленицы в Вильнюсе не состоялось. Значит ли это, что угроза литовской нацбезопасности стала меньше? Инф. «Обзора» Категории: политика Ключевые слова: Дом Москвы, «Дом Москвы» в Вильнюсе, «Дом Москвы» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1215 — статья прочитана 212 раз Комментарии