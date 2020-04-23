Из-за кибератаки в сети Telia возникли перебои в работе некоторых сайтов 🔊 Воспроизвести



В среду по причине кибератаки возникли перебои в работе сайтов и в услугах некоторых компаний, пользующихся сетью телекоммуникационной компании Telia.



"Телекоммуникационная компания Telia испытывает сложную DDoS-атаку на инфраструктуру Hostex. По этой причине могут замедлиться или временно быть недоступными сайты или услуги некоторых компаний", – говорится в комментарии Telia, предоставленном BNS.



В нем также утверждается, что, по предварительным данным, атака зараженной компьютерной сети (ботнета) осуществляется в основном с находящихся за границей серверов путем послания запросов достаточно широкого среза IP-адресов Hostex.



Telia утверждает, что в данный момент специалисты оперативно решают проблему направления потоков и восстановления услуг, а также полной остановки DDoS-атаки. В среду по причине кибератаки возникли перебои в работе сайтов и в услугах некоторых компаний, пользующихся сетью телекоммуникационной компании Telia."Телекоммуникационная компания Telia испытывает сложную DDoS-атаку на инфраструктуру Hostex. По этой причине могут замедлиться или временно быть недоступными сайты или услуги некоторых компаний", – говорится в комментарии Telia, предоставленном BNS.В нем также утверждается, что, по предварительным данным, атака зараженной компьютерной сети (ботнета) осуществляется в основном с находящихся за границей серверов путем послания запросов достаточно широкого среза IP-адресов Hostex.Telia утверждает, что в данный момент специалисты оперативно решают проблему направления потоков и восстановления услуг, а также полной остановки DDoS-атаки. Кроме того, по сообщению Telia, основная часть информационных услуг остается не затронутой, нет влияния на услуги связи самих клиентов.



В связи с неполадками в сети Telia в среду временно был недоступен и сайт агентства новостей BNS.



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В среду по причине кибератаки имели место перебои в работе сайтов и в услугах некоторых компаний, пользующихся сетью телекоммуникационной компании Telia.



Телекоммуникационная компания Telia сообщила, что испытала сложную DDoS-атаку на инфраструктуру Hostex, которая в 17 часов была взята под контроль.



"Команды специалистов Telia взяли под контроль хакерские потоки и направили международный интернет через свое другое соединение", – говорится в сообщении. BNS Категории: технологии, чп и криминал, политика Ключевые слова: Сайты, кибератаки, сети География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии