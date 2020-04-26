Пора подумать и о досуге 🔊 Воспроизвести Из-за карантина немногие жители и гости Вильнюса стали свидетелями того, что на расположенной у Белого моста площадке активного досуга и спорта в конце прошлой недели возобновились работы.



Городские власти надеются, что уже в начале лета здесь не должно быть ни строителей, ни строительной техники: площадка должна быть уже готова принять посетителей. Если, конечно, вновь не вмешается коронавирус.



На территории площадью почти 9 гектаров расположились девять площадок для пляжного волейбола, три двухсторонние баскетбольные площадки, детские игровые площадки, открытая гимнастическая площадка и место для тренажёров, а также для скейтбордистов.



В настоящее время сложные комплексные работы по оборудованию подземной инфраструктуры уже сменяются работами по установке спортивного оборудования, становятся более очевидными границы территории и контуры пешеходных и велодорожек (на этом участке набережной будет обновлена велодорожка протяжённостью около 1,4 км и около 3,6 км пешеходных дорожек). Городские власти надеются, что уже в начале лета здесь не должно быть ни строителей, ни строительной техники: площадка должна быть уже готова принять посетителей. Если, конечно, вновь не вмешается коронавирус.На территории площадью почти 9 гектаров расположились девять площадок для пляжного волейбола, три двухсторонние баскетбольные площадки, детские игровые площадки, открытая гимнастическая площадка и место для тренажёров, а также для скейтбордистов.В настоящее время сложные комплексные работы по оборудованию подземной инфраструктуры уже сменяются работами по установке спортивного оборудования, становятся более очевидными границы территории и контуры пешеходных и велодорожек (на этом участке набережной будет обновлена велодорожка протяжённостью около 1,4 км и около 3,6 км пешеходных дорожек). Все спортивные зоны оборудуются ближе к улице Упес, подальше от склона у самой реки. По мнению архитекторов проекта, это позволит тем, кто будет заниматься здесь спортом, попутно любоваться ещё и видом на реку Нярис.



Баскетбольные площадки обновятся кардинально: их покрытие, которое раньше было асфальтовым, теперь будет более безопасным - резиновым. Оно появится уже в этом месяце - как только воздух немного прогреется, чтобы при укладке покрытия не были нарушены технологические требования. После этого можно будет установить баскетбольные стойки, скамейки, защитный забор, урны для мусора.



Основная площадка для пляжного волейбола, пригодная для проведения международных соревнований, уже заполнена песком, в ближайшее время будут установлены металлические конструкции для сидений, которые, как и террасы на баскетбольных площадках, будут покрыты композитным покрытием.



Завершаются бетонно-отде­лочные работы трибуны у волейбольной площадки. В подтрибунном помещении для тренирующихся здесь спортсменов и участников будущих соревнований появятся туалеты, душевые и раздевалки.



Аналогичная инфраструктура для общего пользования будет оборудована отдельно.



На части территории уже началась высадка деревьев (часть деревьев, доставленных из Нидерландов, будет высажена осенью, чтобы обеспечить им более надёжное укоренение), до конца апреля будут высажены и кусты. «Обзор» Категории: общество Ключевые слова: Вильнюс Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1215 — статья прочитана 126 раз Комментарии