Перекрёсток – ещё безопаснее 🔊 Воспроизвести На прошлой неделе в Вильнюсе, на перекрёстке улиц Калварию, Шейминишкю и проспекта Конституциёс произошли изменения, касающиеся организации в этом месте дорожного движения.



Теперь водителей встречают дополнительные секции светофоров при поворотах налево, если ехать со стороны ул. Калварию и поворачивать налево - на проспект Конституциёс и улицу Шейминишкю. На перекрёстке также оборудована дополнительная секция для тех, кто поворачивает направо, направляясь с улицы Калварию на проспект Конституциёс.



«По рабочим дням через этот перекрёсток на различных транспортных средствах проезжает около 58 тысяч человек. Это оживлённый транспортный узел столицы, где перемещаются автомобили, пешеходы, общественный транспорт. Из-за нерегулировавшихся до этого поворотов налево при движении по ул. Калварию создавались пробки, что подвергало опасности участников дорожного движения, собиравшихся повернуть налево. Мы надеемся, что появление на перекрёстке дополнительных секций и соблюдение всеми правил дорожного движения повысят безопасность движения, а движение будет более согласованным», - говорит Алексей Апанович, руководитель департамента управления городским движением муниципального транспортного предприятия «Susisiekimo paslaugos». Теперь водителей встречают дополнительные секции светофоров при поворотах налево, если ехать со стороны ул. Калварию и поворачивать налево - на проспект Конституциёс и улицу Шейминишкю. На перекрёстке также оборудована дополнительная секция для тех, кто поворачивает направо, направляясь с улицы Калварию на проспект Конституциёс.«По рабочим дням через этот перекрёсток на различных транспортных средствах проезжает около 58 тысяч человек. Это оживлённый транспортный узел столицы, где перемещаются автомобили, пешеходы, общественный транспорт. Из-за нерегулировавшихся до этого поворотов налево при движении по ул. Калварию создавались пробки, что подвергало опасности участников дорожного движения, собиравшихся повернуть налево. Мы надеемся, что появление на перекрёстке дополнительных секций и соблюдение всеми правил дорожного движения повысят безопасность движения, а движение будет более согласованным», - говорит Алексей Апанович, руководитель департамента управления городским движением муниципального транспортного предприятия «Susisiekimo paslaugos». Дополнительные секции светофора для левых поворотов уже работают на на перекрёстках улиц Наугардуко - Ешмининку и Панярю - Ешмининку.



В статье 73.2 Правил дорожного движения сказано: «Сигнал в виде зелёной стрелки (стрелок) на тёмном фоне разрешает движение только в указанном направлении; зелёная стрелка на дополнительной секции светофора имеет то же значение (когда поворот налево разрешён, разворот также разрешён)». «Обзор» Категории: авто Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1215 — статья прочитана 147 раз Комментарии