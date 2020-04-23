Президент Литвы обсудит с А. Лукашенко пандемию COVID-19 /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В четверг посредством конференц-звонка президент Литвы Гитанас Науседа обсудит с руководителем Беларуси Александром Лукашенко меры борьбы с пандемией COVID-19, вопросы Программы Восточного партнерства Евросоюза, сообщила в среду президентская администрация.



Главы Литвы и Беларуси должны обсудить и строящуюся в Островце Белорусскую АЭС, двухсторонние экономические связи.



"На этой и на следующей неделе президент планирует беседы с руководителями всех стран Восточного партнерства: Беларуси, Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана", – говорится в пресс-релизе администрации президента.



Также в четверг Г. Науседа побеседует с президентом Израиля Реувеном Ривленом.



"Телефонная беседа президентов Израиля и Литвы будет посвящена годовщине 300-летия Вильнюсского Гаона. В беседе будет обсуждаться политическое, экономическое и культурное сотрудничество стран", – говорится в сообщении. В четверг посредством конференц-звонка президент Литвы Гитанас Науседа обсудит с руководителем Беларуси Александром Лукашенко меры борьбы с пандемией COVID-19, вопросы Программы Восточного партнерства Евросоюза, сообщила в среду президентская администрация.Главы Литвы и Беларуси должны обсудить и строящуюся в Островце Белорусскую АЭС, двухсторонние экономические связи."На этой и на следующей неделе президент планирует беседы с руководителями всех стран Восточного партнерства: Беларуси, Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана", – говорится в пресс-релизе администрации президента.Также в четверг Г. Науседа побеседует с президентом Израиля Реувеном Ривленом."Телефонная беседа президентов Израиля и Литвы будет посвящена годовщине 300-летия Вильнюсского Гаона. В беседе будет обсуждаться политическое, экономическое и культурное сотрудничество стран", – говорится в сообщении. Кроме того, в четверг состоится конференц-звонок Г. Науседы с главами стран Балтии и Северной Европы, чтобы обсудить приоритеты повестки Совета руководителей ЕС, а также примет участие в видео-конференции Совета руководителей ЕС (СРЕС).



"23 апреля СРЕС будет посвящен обсуждению вызовов функционирования внутреннего рынка ЕС в контексте коронавируса, помощи странам ЕС и стратегиям инвестиций ЕС, роли сообщества в борьбе с пандемией в мире и вопрос солидарности ЕС", – утверждает президентская администрация.



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Во время планирующейся в четверг беседы президента Литвы Гитанаса Науседы с главой Беларуси Александром Лукашенко планируется предложить этой соседней стране помощь в виде медицинских средств, сообщила советник президента.



"Вероятно, предложим Беларуси, если нужно, помощь медицинскими средствами, поскольку мы уже предоставили другим странам Восточного Партнерства медицинские средства. Беларусь, будучи одной из них, могла бы также претендовать на нее", – сказала в четверг в интервью радиостанции LRT советник президента Аста Скайсгирите.



"Беларусь обращалась за помощью в Евросоюз, поэтому не думаю, что они от нее хотят отказаться", – добавила она.



По словам советника президента, вирус не знает границ, поэтому Литве важно, как соседняя страна справляется с пандемией.



Президенты также обсудят двухсторонние экономические связи и Белорусскую АЭС в Островце.



Это первая беседа Г. Науседы с главой Беларуси, она состоится в формате видеоконференции.



В начале апреля руководство Литвы заявляло, что ситуация с коронавирусом в Беларуси вызывает беспокойство, что соседняя страна может превратиться в неуправляемый очаг вируса Тогда президент А. Лукашенко иронизировал, что не видит нигде летающего вируса, в Беларуси проводились спортивные соревнования и другие массовые мероприятия. А. Лукашенко призвал главу Литвы "позаботиться о своем вирусе".



Все же, в конце прошлой недели Г. Науседа заявил, что прежний либеральный подход Беларуси к распространению вируса изменился, что диалог с этой страной необходим в любых обстоятельствах, поскольку экономическая жизнь продолжается.



В Беларуси коронавирус установлен более чем 7 тыс. человек, 58 людей скончались.



В среду Кабмин Литвы решил выделить гуманитарную помощь на 100 тыс. евро Армении, Грузии, Молдавии и Украине. BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: граница, Лукашенко, контроль, Президенты, карантин, Науседа, распространение, коронавирус — статья прочитана 188 раз Комментарии