«Летние» деньги будут возвращены 🔊 Воспроизвести Фото Владимира Клоповского, "Обзор"







Во время карантина Вильнюс протягивает руку помощи владельцам уличных кафе, непродовольственных павильонов, цветочных и сувенирных киосков: Городской совет одобрил решение вернуть сборы, уплаченные до карантина, поскольку деятельность таких торговцев была запрещена из-за пандемии.



Совет также одобрил предложение об освобождении всех владельцев кафе на открытом воздухе от уплаты местного сбора за 2020 год.



«В последние годы мы могли радоваться росту культуры уличных кафе в оживлённом Вильнюсе, но, к сожалению, карантин остановил эти процессы, оживляющие город. Мы все ждём, когда снова сможем выпить чашку ароматного кофе в нашем любимом кафе на открытом воздухе, а теперь, пока такой возможности нет, мы освобождаем бизнес от сбора и возвращаем то, что уже было собрано, в надежде встретиться летом в открытом и шумном Вильнюсе», - сказал мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс. Совет также одобрил предложение об освобождении всех владельцев кафе на открытом воздухе от уплаты местного сбора за 2020 год.«В последние годы мы могли радоваться росту культуры уличных кафе в оживлённом Вильнюсе, но, к сожалению, карантин остановил эти процессы, оживляющие город. Мы все ждём, когда снова сможем выпить чашку ароматного кофе в нашем любимом кафе на открытом воздухе, а теперь, пока такой возможности нет, мы освобождаем бизнес от сбора и возвращаем то, что уже было собрано, в надежде встретиться летом в открытом и шумном Вильнюсе», - сказал мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс. В течение месяца с момента подачи заявки местный сбор будет возвращён в зависимости от того, на сколько предприниматели не смогли использовать выданные разрешения.



Сбор может быть возвращён вильнюсцам, которые приобрели у администрации столичного само­управления разрешения на торговлю или предоставление услуг в виде непродовольственных товаров (промтоварами, цветами, сувенирами) из киосков, павильонов и других временно оборудованных строений, а также имеющим разрешения предоставлять услуги питания в уличных кафе.



Сбор также будет возвращён в тех случаях, когда из-за начавшихся вблизи торговых мест ремонтных работ (ремонт улиц, тротуаров и т. д.) предприниматели не могут воспользоваться выданными разрешениями.



Тем, кто оплатил местный сбор, а теперь желает его вернуть, городские власти предлагают дистанционно связаться с Отделом лицензирования и разрешений или соответствующей сянюнией и представить обоснованную заявку на возвращение сбора, указав при этом номер своего банковского счёта.



Своё решение горсовет принял с учётом карантина, введённого с 14 марта, во время которого очень большое количество предприятий торговли и предоставления услуг было ограничено в работе и запрещено по всей стране. Инф. «Обзора» Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, сбор, горсовет, уличная торговля, местный сбор, летние кафе Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1215 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 243 раза Комментарии