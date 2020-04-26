«Летние» деньги будут возвращены

Во время карантина Вильнюс протягивает руку помощи владельцам уличных кафе, непродовольственных павильонов, цветочных и сувенирных киосков: Городской совет одобрил решение вернуть сборы, уплаченные до карантина, поскольку деятельность таких торговцев была запрещена из-за пандемии.
Совет также одобрил предложение об освобождении всех владельцев кафе на открытом воздухе от уплаты местного сбора за 2020 год.
«В последние годы мы могли радоваться росту культуры уличных кафе в оживлённом Вильнюсе, но, к сожалению, карантин остановил эти процессы, оживляющие город. Мы все ждём, когда снова сможем выпить чашку ароматного кофе в нашем любимом кафе на открытом воздухе, а теперь, пока такой возможности нет, мы освобождаем бизнес от сбора и возвращаем то, что уже было собрано, в надежде встретиться летом в открытом и шумном Вильнюсе», - сказал мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс.
В течение месяца с момента подачи заявки местный сбор будет возвращён в зависимости от того, на сколько предприниматели не смогли использовать выданные разрешения.
Сбор может быть возвращён вильнюсцам, которые приобрели у администрации столичного самоуправления разрешения на торговлю или предоставление услуг в виде непродовольственных товаров (промтоварами, цветами, сувенирами) из киосков, павильонов и других временно оборудованных строений, а также имеющим разрешения предоставлять услуги питания в уличных кафе.
Сбор также будет возвращён в тех случаях, когда из-за начавшихся вблизи торговых мест ремонтных работ (ремонт улиц, тротуаров и т. д.) предприниматели не могут воспользоваться выданными разрешениями.
Тем, кто оплатил местный сбор, а теперь желает его вернуть, городские власти предлагают дистанционно связаться с Отделом лицензирования и разрешений или соответствующей сянюнией и представить обоснованную заявку на возвращение сбора, указав при этом номер своего банковского счёта.
Своё решение горсовет принял с учётом карантина, введённого с 14 марта, во время которого очень большое количество предприятий торговли и предоставления услуг было ограничено в работе и запрещено по всей стране.
Сбор может быть возвращён вильнюсцам, которые приобрели у администрации столичного самоуправления разрешения на торговлю или предоставление услуг в виде непродовольственных товаров (промтоварами, цветами, сувенирами) из киосков, павильонов и других временно оборудованных строений, а также имеющим разрешения предоставлять услуги питания в уличных кафе.
Сбор также будет возвращён в тех случаях, когда из-за начавшихся вблизи торговых мест ремонтных работ (ремонт улиц, тротуаров и т. д.) предприниматели не могут воспользоваться выданными разрешениями.
Тем, кто оплатил местный сбор, а теперь желает его вернуть, городские власти предлагают дистанционно связаться с Отделом лицензирования и разрешений или соответствующей сянюнией и представить обоснованную заявку на возвращение сбора, указав при этом номер своего банковского счёта.
Своё решение горсовет принял с учётом карантина, введённого с 14 марта, во время которого очень большое количество предприятий торговли и предоставления услуг было ограничено в работе и запрещено по всей стране.