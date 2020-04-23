Обсуждается возвращение в детские сады и школы, но не с удаленной работы 🔊 Воспроизвести



С учетом масштабов распространения коронавируса правительство Литвы обсуждает, когда могли бы возобновить работу детские сады и школы, однако взрослые, насколько это возможно, должны работать удаленным способом, заявил премьер.



"Дискуссии идут, прежде всего, о возобновлении работы детских садов, также мы говорим о системе образования. Эти изменения могут быть, и решения могут быть приняты раньше, не обязательно это удаленное обучение будет осуществляться до 1 июня", – завил в среду на пресс-конференции премьер Саулюс Сквернялис.



По его словам, первое июня было избрано как "худший" срок, когда школьники бы завершили бы учебный год удаленно.



С другой стороны, глава правительства подчеркнул, что не будут спешить с рекомендациями взрослым, работающим сейчас дома или присматривающими за детьми, возвращаться на рабочие места.



"По поводу выхода на рынок труда мы точно не меняем своих рекомендаций. Если только возможно продолжать работу удаленно, мы предлагаем это делать. Это мы просим и у бюджетного сектора и у небюджетников – если только возможно, давайте оставим удаленную работу", – сказал С. Сквернялис.



Детские сады и школы в Литве закрыты с 16 марта, когда был объявлен всеобщий карантин. В среду правительство продлило его действие до 11 мая. С учетом масштабов распространения коронавируса правительство Литвы обсуждает, когда могли бы возобновить работу детские сады и школы, однако взрослые, насколько это возможно, должны работать удаленным способом, заявил премьер."Дискуссии идут, прежде всего, о возобновлении работы детских садов, также мы говорим о системе образования. Эти изменения могут быть, и решения могут быть приняты раньше, не обязательно это удаленное обучение будет осуществляться до 1 июня", – завил в среду на пресс-конференции премьер Саулюс Сквернялис.По его словам, первое июня было избрано как "худший" срок, когда школьники бы завершили бы учебный год удаленно.С другой стороны, глава правительства подчеркнул, что не будут спешить с рекомендациями взрослым, работающим сейчас дома или присматривающими за детьми, возвращаться на рабочие места."По поводу выхода на рынок труда мы точно не меняем своих рекомендаций. Если только возможно продолжать работу удаленно, мы предлагаем это делать. Это мы просим и у бюджетного сектора и у небюджетников – если только возможно, давайте оставим удаленную работу", – сказал С. Сквернялис.Детские сады и школы в Литве закрыты с 16 марта, когда был объявлен всеобщий карантин. В среду правительство продлило его действие до 11 мая. BNS Категории: общество, чп и криминал, образование Ключевые слова: школы, контроль, детсады, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии