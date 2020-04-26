Началось декларирование доходов 🔊 Воспроизвести С 15 апреля в Литве началось декларирование доходов самозанятых лиц. Из-за карантина этот процесс отложили на 1,5 месяца. Декларировать доходы и заплатить налоги можно до 1 июля. Представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Стасе Алюконите-Шнирене отметила, что будут учтены все обстоятельства, в том числе и то, как у жителей будет проходить процесс заполнения декларации.



«Самозанятые уже могут заполнять декларации. Начали именно с них, поскольку, для того, чтобы они могли получить деньги за больничные или пособие по безработице, им надо декларировать доходы за 2019 год. Поэтому самозанятые могут декларировать доходы на неделю раньше других жителей», – сказала представитель ГНИ.



Не секрет, что ежегодно поступали жалобы на сложный процесс подачи декларации. В этом году жителей ждёт ряд изменений. «Самозанятые уже могут заполнять декларации. Начали именно с них, поскольку, для того, чтобы они могли получить деньги за больничные или пособие по безработице, им надо декларировать доходы за 2019 год. Поэтому самозанятые могут декларировать доходы на неделю раньше других жителей», – сказала представитель ГНИ.Не секрет, что ежегодно поступали жалобы на сложный процесс подачи декларации. В этом году жителей ждёт ряд изменений. «В этом году нет привычных деклараций, с этого года надо будет отвечать на вопросы путеводителя. Это разумный современный способ. С 15 апреля им могут пользоваться самозанятые, а с 22 апреля - все остальные жители. Это значит, что каждый, кто подключится к системе, шаг за шагом будет отвечать на задаваемые ему вопросы. Часть информации уже будет введена, потому что ГНИ уже располагает некоторой информацией», – рассказала С.Алюконите-Шнирене.



Отвечая на вопрос, какую информацию надо подготовить, она сказала, что самозанятые должны подключиться к банку, подсчитать доходы и расходы.



«Если человек, например, пользуется системой разумного учёта для самозанятых, то он знает свои доходы и расходы. Это для самозанятых самое важное. А главное – подключиться к системе».



Алюконите-Шнирене сказала, что в этом году напрямую получить консультацию нельзя, но можно звонить по телефону или связываться со специалистами по интернету. На сайте есть необходимые телефоны.



Она подчеркнула, что новая система заполнения декларации позволит человеку делать перерыв в заполнении, а потом возвращаться к процессу.



Алюконите-Шнирене сказала, что, заполнив декларацию, человек сразу же увидит, какую сумму налога он должен заплатить.



«Человек сразу увидит, сколько он должен заплатить или сколько ему вернут, он сможет прислать себе декларацию. Рядом с указанной суммой платежа будет возможность сразу перейти и перевести деньги», – пояснила она. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: декларация доходов Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1215 — статья прочитана 88 раз Комментарии