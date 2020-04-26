Прогноз учёных

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Ректор Университета им. Витаутаса Великого Юозас Аугутис 21 апреля на пресс-конференции, организованной правительством Литвы, рассказал, когда в Литве могут отменить карантин в связи с угрозой коронавируса. Он считает, что, если бы карантин и далее соблюдали так, как в первые две недели, то уже в начале мая фиксировали бы всего по нескольку случаев заражения.



Аугутис сказал, что Литва хорошо соблюдает правила карантина:



«Университет, который я возглавляю, создал математическую модель, с помощью которой мы подсчитываем распространение вируса. У нас есть прогнозы. Я бы хотел порадоваться и похвалить Литву и правительство за сегодняшнюю ситуацию, мы внимательно следим за соседями и за разными странами мира, мы в числе лидеров». Ректор Университета им. Витаутаса Великого Юозас Аугутис 21 апреля на пресс-конференции, организованной правительством Литвы, рассказал, когда в Литве могут отменить карантин в связи с угрозой коронавируса. Он считает, что, если бы карантин и далее соблюдали так, как в первые две недели, то уже в начале мая фиксировали бы всего по нескольку случаев заражения.Аугутис сказал, что Литва хорошо соблюдает правила карантина:«Университет, который я возглавляю, создал математическую модель, с помощью которой мы подсчитываем распространение вируса. У нас есть прогнозы. Я бы хотел порадоваться и похвалить Литву и правительство за сегодняшнюю ситуацию, мы внимательно следим за соседями и за разными странами мира, мы в числе лидеров». На вопрос, когда условия карантина могут быть значительно смягчены, он ответил, что пока можно говорить о конце мая - начале июня.



«Совершенно точный прогноз сейчас никто не может дать. Как я уже говорил, первичная модель на две первые недели показывала и всё ещё показывает высокую эффективность карантина. Но если бы всё оставалось, как в первые недели, то ситуация была бы немного лучше.



В таком случае дни, когда фиксировали бы один или даже не фиксировали бы ни одного случая, настали бы быстрее, в идеальном случае где-то в начале мая. Но у нас этого нет, жизнь есть жизнь, чувствуется и усталость людей. Правительство будет вынуждено ослабить условия для бизнеса, это нормальное и правильное решение. Однако это сдвинет само окончание карантина (небольшое количество заболеваний и даже полное их исчезновение) на несколько недель – на конец мая или начало июня», – сказал Аугутис. ru.delfi.lt Категории: здоровье Ключевые слова: карантин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1215 — статья прочитана 168 раз Комментарии