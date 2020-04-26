Тут пришла тётя Вера... И выразила сочувствие 🔊 Воспроизвести



- Не поверю, что вы, тётя Вера, как бывший педагог не интересуетесь тем, как школы в Литве нынче осваивают возможности дистанционного обучения, - на днях заметил я в беседе с народным политологом.



- Ну, конечно же, интересуюсь. И с бывшими коллегами перезваниваюсь, и знакомые собственным опытом делятся, - ответила соседка, сидя в своей квартире у компьютера.



- И что же хочется вам сказать по данному случаю, к каким выводам вы пришли? – спросил я у тёти Веры.



- Мне в свои семьдесят лет не так-то просто далось освоение скайпа и прочих премудростей интернет-общения во время карантина, поэтому представляю, как непросто пришлось учителям, особенно немолодым, вынужденным «с колёс» осваивать новую форму обучения, - сказала собеседница. – Но я всё же не об этом хотела прежде всего сказать. - Не поверю, что вы, тётя Вера, как бывший педагог не интересуетесь тем, как школы в Литве нынче осваивают возможности дистанционного обучения, - на днях заметил я в беседе с народным политологом.- Ну, конечно же, интересуюсь. И с бывшими коллегами перезваниваюсь, и знакомые собственным опытом делятся, - ответила соседка, сидя в своей квартире у компьютера.- И что же хочется вам сказать по данному случаю, к каким выводам вы пришли? – спросил я у тёти Веры.- Мне в свои семьдесят лет не так-то просто далось освоение скайпа и прочих премудростей интернет-общения во время карантина, поэтому представляю, как непросто пришлось учителям, особенно немолодым, вынужденным «с колёс» осваивать новую форму обучения, - сказала собеседница. – Но я всё же не об этом хотела прежде всего сказать. - А о чём же?



- О родителях, усаженных жизнью на школьные «галеры». Мне вчера сестра, а она ещё работает учительницей в другой стране, прислала аудиозапись претензий родителей, высказанных в адрес учителей. Так там мат-перемат! В Литве я о подобном ещё не слышала, но недовольных и учителями, и тем, что приходится помогать детям осваивать школьную программу, всё же хватает, - сообщила тётя Вера.



- Я только что, кстати, прочитал в одной из социальных сетей вроде бы шутку одной мамаши: «Господи, помоги мне сделать уроки с ребёнком и остаться любящей мамочкой, культурной женщиной и адекватной соседкой!» - подхватил я.



- Ну, это ещё хороший вариант, когда родители стараются помочь детям. А сколько таких, что не интересовались вообще, как учится их ребёнок. И теперь у них такой стресс: проконтролировать ребёнка, чтобы он учил уроки, что-то разъяснить, если ребёнок не понимает. А как разъяснить, если ты сам не понимаешь ничегошеньки! Если ты уверен, что раз ребёнок пошёл в школу, то там, в школе, и должны заботиться о том, чтобы ребёнок хорошо учился и во всём разбирался, - соседку, и это было очевидно, тема задела за живое.



- Раньше мне не раз в соцсетях приходилось сталкиваться с такими шуточками: приведены какие-то алгебраические уравнения, а потом под ними комментарий, что, мол, всё жду и жду, когда же мне в жизни это пригодится. Вот теперь, во время школьного карантина, многим пригодились бы школьные знания, - подлил я масла в огонь.



- Меня, если честно, не убеждают поучения некоторых родителей, замечающих по поводу чужих отпрысков, что, если родителю приходится заставлять ребёнка лет десяти учиться, значит, что-то упущено уже в раннем детстве. Все мы разные, и ситуации у всех разные. Но вместе с тем, я согласна с такими советчиками, что не стоит думать и решать за ребёнка, поскольку тогда он перестаёт сам думать и принимать самостоятельно решения. А именно в школе он должен научиться думать и принимать решения. Может, этот вывод на сегодня – главный? – сказала бывшая учительница. Виктор ПРОЗОВ , «Обзор» Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1215 — статья прочитана 182 раза Комментарии