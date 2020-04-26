Пояс для нашей «подушки» 🔊 Воспроизвести



В условиях карантина, когда закрылось на неопределённое время немало предприятий, часть работодателей пришла к выводу, что лучше закрыться, а людей уволить. И уровень безработицы, долго находившийся в районе 6-7%, тут же подрос до 9,4%, а вскоре и до давно забытых 10,4%.



Впрочем, министр финансов Литвы Вилюс Шапока считает, что этот показатель сформировался во многом «благодаря» самозанятым, впервые зарегистрировавшимся на бирже труда. Коронавирус, загнавший нас на карантин, попутно подверг Литву немалому числу экзаменов, среди них и проверка на то, действительно ли наше государство за последнее десятилетие сделало такой внушительный скачок в деле обеспечения всех жителей страны очень даже благим состоянием. Если, конечно, верить официальной статистике.В условиях карантина, когда закрылось на неопределённое время немало предприятий, часть работодателей пришла к выводу, что лучше закрыться, а людей уволить. И уровень безработицы, долго находившийся в районе 6-7%, тут же подрос до 9,4%, а вскоре и до давно забытых 10,4%.Впрочем, министр финансов Литвы Вилюс Шапока считает, что этот показатель сформировался во многом «благодаря» самозанятым, впервые зарегистрировавшимся на бирже труда. Получается, что карантин высветил довольно-таки интересный факт: в нашей стране было не так уж и мало тех, кто не просил пособия, кто обеспечивал себя сам. И это хорошо. Но они в годину всеобщих экономических трудностей оказываются в числе наиболее уязвимых. А вот это уже проблема.



В этом номере газеты, на 6-й странице, рассказывается об опросе, проведённом по заказу банка «Luminor». Результаты исследования свидетельствуют о том, что накопления жителей Литвы больше, чем у их соседей из Латвии и Эстонии, следовательно, наши соотечественники смогут продержаться дольше, находясь в вынужденном простое.



Но стоит ли так уж доверять подобным опросам? Где гарантия, что часть опрошенных не приукрасили картину, не желая плакаться позвонившему незнакомцу?



Кстати, газета «Vakaro žinios» на прошлой неделе опубликовала статью «У людей нет сбережений, чтобы пережить кризис». В этой публикации указывается, что, по результатам другого социологического опроса, проведённого компанией «Baltijos tyrimai», у 17 % жителей нашей страны нет вообще никаких сбережений. Ещё 17% сообщили, что после потери работы они смогут за счёт своих накоплений прожить примерно месяц.



Эти цифры дали основание корреспонденту газеты «Vakaro žinios» прийти к такому выводу: треть жителей нашей страны социально совершенно не защищены.



Получается, что финансовая «подушка» у многих наших сограждан очень тонкая, и они в очередной раз вынуждены затягивать свой пояс потуже.



И к каким же выводам нынешняя ситуация должна подтолкнуть наше общество, прежде всего, политиков?



Председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Ниелсен, например, предлагает с раздачи пособий и неэффективной переквалификации, осуществляемой биржей труда, «центр тяжести» в социальной работе государства перенести на облегчение самостоятельной деятельности (самозанятых) и финансовые инъекции на стартовом этапе, прежде всего, семейных предприятий. Она считает, что льготы малым предприятиям необходимо вернуть на тот уровень, на котором они были до 2012 года.



Кроме того, можно было бы раздать семейным предприятиям, начинающим свой бизнес, по одной тысяче евро, что, помимо прочего, попутно бы подвигло хотя бы часть бизнесменов выйти из тени и вести своё дело легально.



Будем ли мы помнить об этом после того, как карантин закончится? Дмитрий ЗАХАРОВ , «Обзор» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1215 — статья прочитана 212 раз Комментарии