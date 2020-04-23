В Балтийском море обнаружили нефтяное пятно длиной более 30 километров 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / Martins Vanags



Спасатели взяли необходимые образцы для проведения исследования, происхождение загрязнения пока не установлено. В Балтийском море вблизи Польши обнаружили большое нефтяное пятно, сообщает



Длина пятна составляет 34 километра, а ширина – 1,3 километра. Оно было обнаружено Европейским агентством морской безопасности, которое, изучив спутниковые снимки, уведомило об угрозе морскую поисково-спасательную службу в Гдыне.



Спасатели взяли образцы для исследования масляного пятна. Его происхождение пока не установлено. Спасатели взяли необходимые образцы для проведения исследования, происхождение загрязнения пока не установлено. В Балтийском море вблизи Польши обнаружили большое нефтяное пятно, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на РИА Новости и польскую радиостанцию Zet.Длина пятна составляет 34 километра, а ширина – 1,3 километра. Оно было обнаружено Европейским агентством морской безопасности, которое, изучив спутниковые снимки, уведомило об угрозе морскую поисково-спасательную службу в Гдыне.Спасатели взяли образцы для исследования масляного пятна. Его происхождение пока не установлено. Балтийское море является одним из самых загрязненных в мире. Восемь из девяти государств, которые оно омывает, являются членами Европейского союза, но на уровне Брюсселя проблемы загрязнения не решались в течение многих лет.



За последний год в Литве случился целый ряд экологических происшествий. Ранее в центре скандала оказалась литовская компания Grigeo Klaipėda, которая сбрасывала сточные воды в Куршский залив. Действия предприятия нанесли серьезный ущерб окружающей среде.



Кроме того, в Литве сообщали о загрязнении пляжей Куршской косы парафином. В балтийской республике призвали еврокомиссара по окружающей среде, океану и рыболовству Виргиниюса Синкявичюса приступить к решению вопроса о загрязнении Балтийского моря.



Также стало известно, что Клайпедский порт в течение семи лет сливал сточные воды с ртутью в Куршский залив. При этом разрешение на загрязняющие выбросы этого опасного вещества было выдано порту только в начале нынешнего года. Морской гавани может грозить штраф. Руководство порта отрицает все обвинения. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: нефть, загрязнение, экология, Балтика, море География: Польша — статья прочитана 157 раз Комментарии