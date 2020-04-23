В новом «Простоквашино» Охлобыстина назначили почтальоном 🔊 Воспроизвести Фото: Союзмультфильм



Сейчас трудно представить нашу жизнь без мультяшных героев из деревни Простоквашино. Неудивительно, что «Союзмультфильм» решил продолжить историю дяди Федора и его друзей...



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Иллюстрация: Союзмультфильм



А началось все в 1973 году, когда Эдуард Успенский написал повесть «Дядя Федор, пес и кот», по которой сняли одноименный мультик. Но он не имел успеха. Тогда писатель переписал сценарий, и к новой экранизации приступил режиссер Владимир Попов. Так в конце 70-х годов появились те самые легендарные «Трое из Простоквашино», с голосами Олега Табакова и Льва Дурова. Через два года вышли «Каникулы в Простоквашино». Сейчас трудно представить нашу жизнь без мультяшных героев из деревни Простоквашино. Неудивительно, что «Союзмультфильм» решил продолжить историю дяди Федора и его друзей...Об этом рассказывает 7days.ru. А началось все в 1973 году, когда Эдуард Успенский написал повесть «Дядя Федор, пес и кот», по которой сняли одноименный мультик. Но он не имел успеха. Тогда писатель переписал сценарий, и к новой экранизации приступил режиссер Владимир Попов. Так в конце 70-х годов появились те самые легендарные «Трое из Простоквашино», с голосами Олега Табакова и Льва Дурова. Через два года вышли «Каникулы в Простоквашино». Олег Табаков, режиссёр Владимир Попов и художник-аниматор Аркадий Шер. Середина 1980-х годов. Фото: Дмитрий Бальтерманц/Союзмультфильм



А с третьей серией случилась заминка. «Она должна была называться «Тетя дяди Федора, или Побег из Простоквашино», но тему не утвердили, и Попов занялся другими проектами, — рассказывает историк кино Георгий Бородин. — Потом Успенский написал новую историю — «Зима в Простоквашино», по которой режиссер и снял третий мультфильм». Делали его на легендарной студии «Союзмультфильм». Тогда она располагалась у метро «Новослободская», в храме, поделенном на тесные комнаты-пеналы. Самым сложным оказался образ дяди Федора — к нему приложили руку несколько художников, включая Попова. Поэтому в трех сериях у мальчика то возникает, то исчезает румянец, меняется прическа и даже разные форма и размер носа!



В новом "Простоквашино" у дяди Фёдора появилась сестричка. Иллюстрация: Союзмультфильм



Новый мультфильм снимают в здании студии в районе Останкино. Уже сделано 30 шестиминутных историй «Простоквашино». «Как и во всем мире, мы создаем сериал с помощью компьютерных технологий, но это по-прежнему рисованная, рукотворная анимация, — подчеркивает креативный продюсер мультфильма «Простоквашино» Алена Оятьева. — Над серией работает около семидесяти человек. Что это за труд? Приведу пример: за рабочий день мультипликатор рисует в среднем 4 секунды анимации… В новых сериях мы стараемся сохранить главный культурный код «Простоквашино»: «Все мы разные, но вместе мы — семья». Матроскин по-прежнему старается преуспеть в фермерском бизнесе. Шарик — вечный обалдуй, но время сделало из него блогера.



Фото: Союзмультфильм



Появились и новые персонажи. Теперь у дяди Федора есть сестра — Вера Павловна. Кстати, отчест­во девочки — не ошибка, притом что в повести папа — Дмитрий. В своей работе мы отталкиваемся не от книги, а от мультфильма, а там ни у папы, ни у мамы нет имени или фамилии. Что касается кастинга, то мы не искали пародистов. Главным было не сходство голосов, а личность актера и его человеческие качества. Хотя голос Юлии Меньшовой и оказался удивительно похож на звучание голоса Валентины Талызиной, а у Антона Табакова — нового Матроскина — сходство наследственное. Вот Игорь Сукачев (Шарик) и Иван Охлобыстин (Печкин) сильно отличаются голосами от своих великих предшественников — Льва Дурова и Бориса Новикова. Но Игорь Иванович и Иван Иванович — мощнейшие личности. И главное, они нас очаровали своим видением героев, их новой подачей — мы просто не могли устоять!» А с третьей серией случилась заминка. «Она должна была называться «Тетя дяди Федора, или Побег из Простоквашино», но тему не утвердили, и Попов занялся другими проектами, — рассказывает историк кино Георгий Бородин. — Потом Успенский написал новую историю — «Зима в Простоквашино», по которой режиссер и снял третий мультфильм». Делали его на легендарной студии «Союзмультфильм». Тогда она располагалась у метро «Новослободская», в храме, поделенном на тесные комнаты-пеналы. Самым сложным оказался образ дяди Федора — к нему приложили руку несколько художников, включая Попова. Поэтому в трех сериях у мальчика то возникает, то исчезает румянец, меняется прическа и даже разные форма и размер носа!Новый мультфильм снимают в здании студии в районе Останкино. Уже сделано 30 шестиминутных историй «Простоквашино». «Как и во всем мире, мы создаем сериал с помощью компьютерных технологий, но это по-прежнему рисованная, рукотворная анимация, — подчеркивает креативный продюсер мультфильма «Простоквашино» Алена Оятьева. — Над серией работает около семидесяти человек. Что это за труд? Приведу пример: за рабочий день мультипликатор рисует в среднем 4 секунды анимации… В новых сериях мы стараемся сохранить главный культурный код «Простоквашино»: «Все мы разные, но вместе мы — семья». Матроскин по-прежнему старается преуспеть в фермерском бизнесе. Шарик — вечный обалдуй, но время сделало из него блогера.Появились и новые персонажи. Теперь у дяди Федора есть сестра — Вера Павловна. Кстати, отчест­во девочки — не ошибка, притом что в повести папа — Дмитрий. В своей работе мы отталкиваемся не от книги, а от мультфильма, а там ни у папы, ни у мамы нет имени или фамилии. Что касается кастинга, то мы не искали пародистов. Главным было не сходство голосов, а личность актера и его человеческие качества. Хотя голос Юлии Меньшовой и оказался удивительно похож на звучание голоса Валентины Талызиной, а у Антона Табакова — нового Матроскина — сходство наследственное. Вот Игорь Сукачев (Шарик) и Иван Охлобыстин (Печкин) сильно отличаются голосами от своих великих предшественников — Льва Дурова и Бориса Новикова. Но Игорь Иванович и Иван Иванович — мощнейшие личности. И главное, они нас очаровали своим видением героев, их новой подачей — мы просто не могли устоять!» Категории: культура Ключевые слова: Охлобыстин, «Простоквашино» — статья прочитана 146 раз Комментарии