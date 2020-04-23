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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Кабмин Литвы разрешил прибыть в страну еще 228 иностранцам
В среду правительство Литвы разрешило прибыть в страну еще 228 иностранным гражданам из Латвии, Эстонии, Украины и России.
По просьбе Дирекции автомобильных дорог Литвы и Клайпедского морского пора в виде исключений в Литву разрешили прибыть 216 работникам из Латвии и Эстонии.
Четыре специалиста латвийской стройкомпании A.C.B прибудут в связи с закупкой Дирекции автодорог, а 138 работников латвийской Binders и ее субподрядчиков будут работать на реконструкции дороги Кулупенай-Дарбенай, а также будут ремонтировать мост через речку Шукис.
Один работник эстонской NP Teenindus Ltd должен подготовить документы к буксировке из Клайпедского порта в Эстонию, а 73 работника латвийской BMGS и ее субподрядчика будут реконструировать причалы порта.
Кроме того, разрешено прибыть из Германии трем специалистам в помощь победившей на технологически нейтральном аукционе в Литве компании Windfarm Akmene One, а также двум российским гражданам, которые будут работать на распределительной станции ТЭС Lietuvos elektrine, два гражданина Украине должны будут провести работы по аэросъемке.
Впустят еще пять граждан Латвии, которые возвращаются в свою страну с литовского рыболовного судна, которое до осени не будет ловить рыбу.
В минувшую среду Кабмин разрешил прибыть 127 гражданам Латвии, а также специалистам из Германии, Польши и Филиппин.
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Категории: общество, здоровье, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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