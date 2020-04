Загрузка... Кабмин Литвы разрешил прибыть в страну еще 228 иностранцам 🔊 Воспроизвести



В среду правительство Литвы разрешило прибыть в страну еще 228 иностранным гражданам из Латвии, Эстонии, Украины и России.



По просьбе Дирекции автомобильных дорог Литвы и Клайпедского морского пора в виде исключений в Литву разрешили прибыть 216 работникам из Латвии и Эстонии.



Четыре специалиста латвийской стройкомпании A.C.B прибудут в связи с закупкой Дирекции автодорог, а 138 работников латвийской Binders и ее субподрядчиков будут работать на реконструкции дороги Кулупенай-Дарбенай, а также будут ремонтировать мост через речку Шукис.



Один работник эстонской NP Teenindus Ltd должен подготовить документы к буксировке из Клайпедского порта в Эстонию, а 73 работника латвийской BMGS и ее субподрядчика будут реконструировать причалы порта.



Кроме того, разрешено прибыть из Германии трем специалистам в помощь победившей на технологически нейтральном аукционе в Литве компании Windfarm Akmene One, а также двум российским гражданам, которые будут работать на распределительной станции ТЭС Lietuvos elektrine, два гражданина Украине должны будут провести работы по аэросъемке.



Впустят еще пять граждан Латвии, которые возвращаются в свою страну с литовского рыболовного судна, которое до осени не будет ловить рыбу.



В минувшую среду Кабмин разрешил прибыть 127 гражданам Латвии, а также специалистам из Германии, Польши и Филиппин. В среду правительство Литвы разрешило прибыть в страну еще 228 иностранным гражданам из Латвии, Эстонии, Украины и России.По просьбе Дирекции автомобильных дорог Литвы и Клайпедского морского пора в виде исключений в Литву разрешили прибыть 216 работникам из Латвии и Эстонии.Четыре специалиста латвийской стройкомпании A.C.B прибудут в связи с закупкой Дирекции автодорог, а 138 работников латвийской Binders и ее субподрядчиков будут работать на реконструкции дороги Кулупенай-Дарбенай, а также будут ремонтировать мост через речку Шукис.Один работник эстонской NP Teenindus Ltd должен подготовить документы к буксировке из Клайпедского порта в Эстонию, а 73 работника латвийской BMGS и ее субподрядчика будут реконструировать причалы порта.Кроме того, разрешено прибыть из Германии трем специалистам в помощь победившей на технологически нейтральном аукционе в Литве компании Windfarm Akmene One, а также двум российским гражданам, которые будут работать на распределительной станции ТЭС Lietuvos elektrine, два гражданина Украине должны будут провести работы по аэросъемке.Впустят еще пять граждан Латвии, которые возвращаются в свою страну с литовского рыболовного судна, которое до осени не будет ловить рыбу.В минувшую среду Кабмин разрешил прибыть 127 гражданам Латвии, а также специалистам из Германии, Польши и Филиппин. Загрузка... BNS Категории: общество, здоровье, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 116 раз Комментарии